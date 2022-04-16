Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.
4 Nisan'da Konya'daki 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.
Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.