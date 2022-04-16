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Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

4 Nisan'da Konya'daki 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Kartalı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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