Silivri'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 15 Bin Fidan Toprakla Buluştu

MİLLİ Ağaçlandırma Günü kapsamında Silivri'de fidan dikme töreni düzenlendi. Tören kapsamında 3 Temmuz'da Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde meydana gelen yangında zarar gören alan ve çevresindeki ormanlık alana 15 bin fidan dikildi. Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, "Bu yıl ki mottomuz 'Yeşil Vatan Seferberliği'. Amacımız yalnızca fidan dikmek değil, geleceğe umut, çocuklarımıza nefes olacak bir miras bırakmaktır" dedi.

Silivri'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu. İstanbul Valiliği tarafından Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme töreni, İstanbul'da eş zamanlı olarak Silivri, Sarıyer, Şile ve Pendik'te toplam 34 bin 200 fidan toprakla buluştu. Bu kapsamda; 3 Temmuz'da Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde meydana gelen yangında zarar gören alan ve çevresindeki ormanlık alana 15 bin fidan dikildi. Fidan dikim törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

'MOTTOMUZ 'YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ'

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, "Bu yıl ki mottomuz 'Yeşil Vatan Seferberliği'. Amacımız yalnızca fidan dikmek değil, geleceğe umut, çocuklarımıza nefes olacak bir miras bırakmaktır. Ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değildir. Onlar suyumuzun, havamızın, toprağımızın ve canlı çeşitliliğimizin birer teminatıdır. Bu nedenle her bir fidan sadece toprağa değil, aynı zamanda geleceğe dikilmiş bir umut ışığıdır" dedi.

'15 BİN FİDANLA KAYBETTİĞİMİZ ORMAN ALANLARINI ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Karabulut, "Bugün burada, Silivri'nin güzel topraklarında, geçtiğimiz yaz döneminde maalesef yanan bir ormanımızın yeniden can bulması için bir arada bulunuyoruz. Bu fidanlar büyüdükçe doğa bize yeniden nefes olacak, çocuklarımız yeşilin kıymetini ve doğayla dost yaşamanın önemini bir kez daha hatırlayacaklar. Buraya dikeceğimiz 15 bin fidanla geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz orman alanlarını en kısa sürede eski haline getireceğiz. Kaybettiğimiz ormanların misli kadar ağaçları, fidanları biz her yıl planlı bir şekilde Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda dikiyoruz. Şu anda dünyada bu anlamda lider seviyesindeyiz" ifadelerini kullandı.

'DİKİLİ BİR AĞAÇLARI OLSUN İSTEDİK'

Çocuklarıyla fidan dikmeye gelen Elif Ağbılak, "Çocukları da getirdik. Onlar da böyle bir deneyimi yaşamasını istedik. Dikili bir ağaçları olsun istedik. Güzel bir etkinlik. Gayet güzel bir ambiyans. Şu an elimizde bir tane var. Bulabilirsek, mümkün olduğunca çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Çok fazla fidan dikmek istiyoruz. Çevreyle, doğayla, tabiatla baş başa olmalarını, fidan dikiminin nasıl olduğunu öğrenmelerini, tabiatla baş başa olmalarını sağlamak için buradayız" dedi.

YANAN ORMANLARIMIZI YENİDEN YEŞİLLENDİRMEK İÇİN FİDAN DİKMEYE GELDİK

Etkinliğe fidan dikmek için gelen Nisanur Özdemir, "Ailemle fidan dikmek için geldim. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için fidan dikmeye geldik. Geleceğin gençleri olarak doğamızı korumaya söz veriyoruz. Fidan ektiğim için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Herkesi fidan dikmeye bekliyorum" ifadelerini kullandı.