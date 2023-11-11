'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Manavgat yangın bölgesinde ağaç dikimi yapıldı

ANTALYA - 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Dikmen Mahallesi'nde Cumhuriyet Tarihinin en büyük yangınında zarar gören bölgede fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Cumhuriyet Tarihinin en büyük orman yangını felaketi sonrasında çıplak kalan dağların 6-7 yıl sonra yeniden ormanla kaplanacağını söyledi.

6 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım tarihi 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edildi. Bu yıl 4.sü düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Manavgat'ın Dikmen Mahallesinde Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile fidan dikme töreni düzenlendi. Dikmen Mahallesi'ndeki ağaç dikme etkinliği büyük yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutların yanındaki yangın sahasında yapıldı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere meyve suyu ikramı, Orman Genel Müdürlüğü logolu tişört ve şapkaların hediye edildiği, katılan vatandaşlara keçi boynuzu başta olmak üzere fidanların dağıtıldı. Törende konuşan Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, bundan 2 yıl önce Manavgat ve 3 komşu ilçeyi kapsayan büyük bir felaket yaşandığını belirterek "Bu felakette 60 bin hektar alan ormanımız, ciğerimiz yerle bir oldu. Bunun 40 bin hektarı maalesef Manavgat'ımızda yandı. Ama Orman ve Tarım Bakanlığımızın büyük çalışmalarıyla bu yanan alanların tamamı ağaçlandırılmış olup, meyvesini daha yeni yeni gördüğümüz, esas meyvesini 6-7 yıl sonra o çıplak kalan dağların tamamını Allah nasip ederse orman olarak göreceğiz. Bu konuda Orman ve Tarım Bakanlığımızın çalışanlarına bir teşekkürü borç biliyorum. Ağaç kesenin başını keserim diyen Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız biz, dolayısıyla ağaçlarımızı, çevremizi, doğamızı da korumak hepimizin en büyük görevidir. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk yedi ülke arasındayız, bu hızla Allah izin verirse birinci sıraya yükseleceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi.