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Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde, 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde toplamda on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerde yetkililer, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının artırılması gerektiğinin altını çizdiler.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, etkinlikteki konuşmasında, yeşilin önemini herkesin bildiğini söyledi.

Türkiye'nin aslında yeşil fakiri bir ülke olduğunu belirten Arat, Antalya'nın yüzde 57'sinin orman olmasına karşın ülkenin birçok yerinde hiç orman bulunmadığını ifade etti.

Dünyada orman varlığının giderek azaldığını, çevre faktörlerinin de hızla değiştiğini vurgulayan Arat, şöyle konuştu:

"Ülkemizde orman alanın genişletilmesi, yeşilin artırılmasının önemi çok büyük. Orman teşkilatımızın bu çabalarını, gayretini tabii ki takdirle karşılıyoruz. Devletimizin önem verdiği milli politikalardan biri. Ama ağacı dikmek de yetmiyor. Bu yeşili korumak gerekiyor. Çok ciddi orman yangınları oldu. Maalesef son yıllarda orman yangınlarında vatandaşımızın, orman köylüsünün ve çevrede yaşayanların duyarlılığı azaldı. Herkes orman yangınında seyirci olmaya başladı. 'Helikopter var ya işte, arazöz var ya ormancı söndürsün.' Ormancının problemi değil ormanı korumak sadece. Hepimizin milli görevi, asli görevi. Hatta kanunen zorunluluktur."

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise ağaç, çevre ve yeşil sevgisini gelecek nesillere aktarmanın en başta gelen görevlerden biri olduğunu dile getirdi.

Çevre dostu kişinin tüm canlıların da dostu olduğunu vurgulayan Derince, şunları kaydetti:

"Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler arasındadır. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması gerçekten güçleşiyor. Bu olumsuz şartların ağır bedelini 2021 yılında Manavgat, Alanya, Taşağıl, Akseki ve Gündoğmuş'ta 28 Temmuz'da başlayan bir dizi orman yangınlarıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Yanan alanları tabi ve suni gençleştirme çalışmalarıyla kısa sürede tekrar orman örtüsüne kavuşturduk. Ülkemiz bu kadar olumsuz iklim koşullarına rağmen dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesidir."

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan kurum müdürleri, jandarmalar, polisler ve öğrenciler, 40 dönüm alana 6 bin fıstık çamı fidanı dikti.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Göcek Mahallesi Kavak Pınarı mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, gazetecilere, yeşil bilinciyle ağaçlandırma çalışmalarının arttırılması gerektiğini anlattı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, öğrenciler, hükümlüler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, yaklaşık 5 bin fidan dikildi.

Burdur

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Çeltikçi ilçesine bağlı Tekke köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Karamanlı ilçesi Baraj mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe ise Kaymakam Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.

Isparta

Isparta'da da "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gönen ilçesi Güneykent beldesindeki programa Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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