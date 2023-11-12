- Milli Ağaçlandırma Günü'nde deprem şehitleri unutulmadı Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri adına 12 bin 659 fidan dikildi Kahramanmaraş'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde çerçevesinde 12 bin 659'ü deprem şehitleri adına olmak üzere toplamda 39 bin 566 fidan toprakla buluşturuldu.

- Milli Ağaçlandırma Günü'nde deprem şehitleri unutulmadı

Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri adına 12 bin 659 fidan dikildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde çerçevesinde 12 bin 659'ü deprem şehitleri adına olmak üzere toplamda 39 bin 566 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel Türkiye'nin 2023 farklı noktasında olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da fidan dikimi gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen programda 12 bin 659 fidan, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden deprem şehitleri adına dikilmek üzere toplamda 39 bin 566 fidan toprakla buluştu.

"Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız"

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde havanın, suyun ve toprağın olduğu bu güzelliklerin korunması her geçen gün daha da önemini koruyor. Biz malumunuz tabiatla kardeş, ağaç ile çiçek ile dost bir milletiz. Son nefesimizde dahi ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetlerden, bir kültürün mensuplarıyız. Ülkemizi ağaçlandırma çalışmalarına Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise dördüncü sıraya taşımıştır. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerimizdendir. 2002'de 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, artırılarak 23.1 milyon hektara ulaştırılmış, vatanımız tekrardan yeşille buluşturulmuştur AK Parti iktidarında. Bir yandan milyarlarca fidan toprakla buluşturulurken, bir yandan da mevcut varlığımızı korumak için çalışmaların gerçekleştirildiği günümüzde orman yangınları ile mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere son teknolojileri takip ediyor ve kullanıyoruz. Doğanın bizlere kalan bir miras değil, yarınlara ulaştırmamız gereken emanet olması bilinci ile hareketlerimizi bu çerçevede oluşturuyoruz" dedi.

"Arkadaşımızın ismini ölümsüzleştirdik"

Depremde hayatını kaybeden arkadaşı adına fidan diken İbrahim Domurcuk, "Depremde hayatını kaybeden arkadaşım Yusuf için fidan diktim. Çok duygulu bir şey, bir taraftan da çok mutlu bir şey. O kadar fidan dikiyoruz, bunlar büyüyecek ağaç olacak, yaşam olacak. Arkadaşımızın ismini ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

Alanda fidan diken İbrahim Saka ise, "Benim arkadaşlarım ve anneleri Ebrar Sitelerinde hayatını kaybetti. Ben de buraya onlara ağaç dikmeye geldim. Arkadaşlarımı ölümsüzleştirmek istedim" ifadelerini kullandı.