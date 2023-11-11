Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hasdal Kışlası'nda fidan dikildi

Milli Savunma Bakanlığı himayesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hasdal Kışlası'ndaki Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

1. Ordu 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal Kışlası'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, ormanların bir ülkenin kalbi ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu, ormana hava, ekmek gibi ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ormanları bilinçsizce tüketen ülkelerin çölleşmekle kalmayıp sahip oldukları en büyük doğal zenginlikleri de kaybedeceklerini dile getiren Öztürk, "Umudumuz, inancımız ve geleceğimiz olan genç nesillere daha fazla yeşil alan bırakma sorumluluğu bilinciyle etkin, caydırıcı, saygın Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin orman varlığına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Fidan dikilecek 13 bin metrekare alanın hazırlanması için 3 aylık dönemde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade eden Öztürk, hatıra ormanı sahasında 272 Mehmetçiğin şimdiye kadar ateş dikeni ve servi ağacı türlerinde fidan diktiğini anlattı.

Dikilen fidanların ve ağaçların yaşatılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Burada yetişecek olan her bir fidan bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en büyük mirastır. Bu kapsamda sulama sistemi de kurulmuştur. Gururla kutladığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında dikilen bu fidanlar büyüyecek, vatan ve millet için gözünü kırpmadan şehadete ulaşan aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandıracak ve kahraman Mehmetçiğimizin gözetiminde ebediyete kadar yaşayacaktır." diye konuştu.

Şehit yakınları duygulu anlar yaşadı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Kendigel, böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, gençlerle fidan dikmekten gurur duyduğunu söyledi.

Kardeşiyle birlikte ağaç dikme etkinliğine katılan 7 yaşındaki Ahmet İzmir, "Birlikte ağaç dikip suladık. Çok mutluyum. İlk defa ağaç diktim." dedi.

Etkinlik kapsamında, kışladaki 13 bin metrekare alana ateş dikeni, servi, yatay ardıç olmak üzere 5 bin 600'e yakın fidan ve ağaç dikimi yapıldı.

Askerlerin yanı sıra şehit aileleri ve Kıbrıs gazilerinin fidan dikimine katıldığı etkinlikte, fidanlara şehitlerin isimleri verildi. Dikim sırasında şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşa???????dı.