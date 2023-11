Milli Ağaçlandırma Günü Ankara'daki etkinlikle kutlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Ağaçlandırma Günü'nü "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla kutladıklarını belirterek "81 ilimizde ' Cumhuriyet Ormanları' kuruyoruz, 2023 noktada 5 milyon 2023 fidanı toprakta buluşturacağız." dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla Atatürk Orman Çiftliği dikim alanında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla etkinliğe yazılı mesaj gönderdi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, orman teşkilatında "yeşil vatan" için durmadan, dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışanlar bulunduğunu söyledi.

Ormanları korumak için sadece teşkilatın ve devletin bir biriminin çalışmasının yeterli olmadığını vurgulayan Yumaklı, çocukların kalplerinde de heyecan oluşturulması gerektiğini bildirdi. Yumaklı, etkinlik alanındaki coşkuya işaret ederek "Görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil ama bugünü de çok özel kılarak Milli Ağaçlandırma Bayramı'mızı gerektiği gibi ifa ediyor." diye konuştu.

Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün hissedildiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ormancılıkta son 21 yılda atılan adımlara baktığımızda çok önemli bir konu var. Bu sene sonu itibarıyla toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı sayısı 7 milyarı aşacak. Bu da konuya ne kadar önem verdiğimizin göstergesi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), raporunda, Türkiye'nin ağaçlandırmayla ilgili başarısını tescil etti. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada en çok ve en iyi, en nitelikli ağaçlandırma yapan ülke olarak herkesin kabul ettiği bir duruma, bir sonuca ulaşmış olduk."

"Yanan yerlerin daha fazlası rehabilite ediliyor"

Türkiye'nin son dönemde yangınlarla mücadelesine değinen Yumaklı, "Çeşitli ülkelerde haftalarca, aylarca süren yangınları da müşahede ettik. Bunların söndürülmesiyle ilgili nasıl bir gayretin olduğunu da gördük. Ülkemizde son dönemlerde orman teşkilatımızın imkanları ve kabiliyetinin artmasıyla bu yangınlarla mücadeleyi başarılı şekilde tamamlamış olduk. En iyisi, en güzeli bu yangının çıkmaması. Elbette yangın çıktıktan sonra sizler bir şekilde buna müdahale edersiniz, söndürürsünüz ama yangının çıkmaması istediğimiz husus. Yangınlar çıktıktan sonra bizim müdahalemizin sonrasında da yaptıklarımız var. Bugün Türkiye'de, her yıl yanan yerlerin daha da fazlası rehabilite edilir ve bir sonraki yılın sonuna bırakılmaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı; 24 uçak, 100 helikopter, 10 insansız hava aracı (İHA), 776 kule, yaklaşık 4 bin 500'e yakın kara aracı ve 188 bin gönüllüyle bu mücadelenin sürdürüldüğüne işaret ederek Türkiye'nin bu mücadelede İHA'ları kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke olduğu bilgisini verdi.

2023 noktada 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşacak

11 Kasım'ın, 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"2019'da bir saat içinde en fazla fidan dikme rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olduk. 2020'de dünyanın en geniş ağaç desenli dikimini gerçekleştirerek yine Rekorlar Kitabı'na girdik. 2023'te daha da heyecanlıyız. Çünkü bu yıl toprakla buluşturacağımız her fidan bizlerin Cumhuriyet'e olan bağlılığının birer göstergesi niteliğinde olacak. Her bir fidan yeşil vatana olan inancımızı temsil edecek. Bu yıl büyük bir coşkuyla 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes' mottosuyla etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz. 2023 noktada '5 milyon 2023' fidanı toprakla buluşturacağız. Güçlü Türkiye için her alanda bütün gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar olsun."

Filistin'de hayatını kaybeden çocukların anısına fidan dikti

Bakan Yumaklı, hem konuşmasında hem de daha sonra fidan dikimi esnasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkisini de dile getirdi.

Yumaklı, Filistin'de adaletsiz, haksız bir katliam yaşandığına dikkati çekerek "Bugün Gazze'de yakıtları bittiği için 39 çocuk, bebek hayatını kaybetti. Onların anısına küçük kardeşlerimle burada bir fidan dikeceğiz. Çocuklar ölmesin. Gözümüzün önünde yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan, Cumhurbaşkanı'mızın da bütün gücüyle durdurmaya çalıştığı bu katliam inşallah en kısa sürede sona erer." diye konuştu.

Konuşmasının ardından, başta Filistinli çocuklar olmak üzere "mazlum coğrafyalarda" hayatını kaybeden çocuklar için fidan diken Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Filistin'de son derece haksız, adaletsiz, adına savaş bile denilemeyecek bir katliam var. Bunu hepimizin gözünün önünde gerçekleştiriyorlar. 10 binin üzerinde hayatını kaybeden kişinin olduğu Gazze'de bunlardan 4 binden fazlasının çocuk olduğunu düşündüğümüzde, olayın vahameti herkes tarafından çok net anlaşılır. (Fidanı göstererek) Bu ağacı dikelim ve hep beraber diyelim ki 'Bundan sonra hiçbir zaman çocuklar ölmesin, aynı bu ağaç gibi hayatlarını sonsuza kadar özgür ve hür şekilde yaşasınlar."

Diğer konuşmalar

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ağacın ülkenin zenginliği ve ibadet kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda ciddi atılımlar içinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Milletçe, ormanların geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması için herkes elini taşın altına koydu. Ormanlarımızda, diğer sektörlerde ve tarım alanında Türkiye ciddi atılımlar yapmaya ve gelişmeye devam ediyor. Ankara da bu gelişmelerden nasibini aldı. 2002'den bu yana Ankara'da 116 milyon fidan dikilmiş. 2019'da 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 31 milyon ağaç burada toprakla buluştu. Ağaçlarımız boy veriyor. Bugün Ankara'da 150 bin, bu sahada da 50 bin fidanımız toprakla buluşacak. Bunları serpilip boy verdiğini, insanların gölgesinde oturduğunu, çocuklarımızın koşup oynadığı günleri de göreceğiz."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ormancılık alanında da adından söz ettiren ülkeler arasına girdiğini vurguladı.

Orman teşkilatının 184 yıllık tecrübesiyle ülkeyi "yeşil vatan" yapmak için çalıştığını belirten Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklar, bu çevre bize atalarımızdan miras olmaktan ziyade gelecek nesillerin emaneti. O emaneti sahiplerine, bu yavrularımıza daha iyi bir şekilde teslim etmenin çabası içindeyiz. Sanayileşmenin, iklim değişikliğinin etkileriyle dünyada orman varlığı her geçen gün azalıyor. Ülkemiz yıllardır yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla bunun tam aksine orman varlığını dünyada artıran nadir ülkeler arasına girmiş durumda."

Orman köylerinde yaşayan 7 milyona yakın vatandaşı da desteklediklerinin bilgisini veren Karacabey, "Şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın, ormanlarımızın ürettiği değerlerden faydalanmasını temin etmek için 1870 orman parkını ve 94 ekoturizm rotasını da vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu sayede 45 bin kişiye istihdam sağladığımız gibi yıllık yaklaşık 6,5 milyar lirada ülke ekonomisine katkı sağlamış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, beraberindeki heyet ve etkinliğe katılanlarla tören alanında fidan dikti.