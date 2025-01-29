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Milleyha Sulak Alanı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Milleyha Sulak Alanı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda temizlik çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri, alandaki atıkları toplayarak kuş cenneti oluşturma hedefinde olduklarını açıkladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda belediye ekiplerince temizlik yapıldı.

Samandağ Belediyesince oluşturulan 18 kişilik ekip 3 kamyon ve kepçe yardımıyla alandaki çöpleri topladı.

Poşetlere konulan atıklar çöp döküm sahasına götürüldü.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Milleyha Sulak Alanı'nı dünyada örnek olacak şekilde kuş cennetine çevirmek istediklerini söyledi.

Kuşların korunması için gereken tüm önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Karaçay "Samandağ tarihinde ilk kez buraya zabıta devriyeleri koyduk, kuşlarla ilgili uyarıcı tabelalar astık. Biz burayı koruyacağız. Alana moloz dökülmesine engel olduk. Buraya imar yapmak isteyen vatandaşlara izin vermedik. Dolgu yapmak isteyen vatandaşlara engel olduk." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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