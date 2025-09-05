Milleyha Sulak Alanı Doğal Sit Alanı Olarak Tescillendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı üzerine bilim insanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda "doğal sit alanı" olarak tescil edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay Samandağ sınırlarında yer alan yaklaşık 120 hektarlık alanı kapsayan ve biyoçeşitlilik açısından zengin ekosisteme sahip olan Milleyha Sulak Alanı'nı yaşatmak için harekete geçildi.

Yaklaşık 2 bin deniz kaplumbağasının yuvaladığı kumsala sahip olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolu rotası üzerinde olan Milleyha, insan kaynaklı tehditlerden de korunacak.

Bu kapsamda habitat ve türlerin titizlikle korunması ve insan faaliyetlerinin kontrollü şekilde yönetilmesi amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğünce, konusunda uzman bilim insanlarıyla sulak alan ve etrafında inceleme yapıldı.

Hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonuçları doğrultusunda Bakanlık oluruyla bölge, Asi Nehri kıyılarına kadar olan bölümleri dahil edilerek 2863 sayılı Kanun kapsamında "doğal sit alanı" olarak tescil edildi.

Korunan bölge 3 kat artırıldı

Milleyha Doğal Sit Alanı'nın 263 hektarlık kısmının koruma statüsü "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 120 hektarlık kısmının koruma statüsü "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Bakanlıkça yapılan tescil sonucu koruma alanı büyüklüğü 126'dan 383 hektar alana yükseltilerek 3 kat artırıldı.

Bölgeye "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" koruma statüsü kazandıran doğal güzelliklerin bozulmasına yönelik herhangi bir faaliyete müsaade edilmeyecek.

Rumelifeneri Mahallesi ile ilgili karar

TVK Genel Müdürlüğünce yaptırılan ekolojik temelli bilimsel araştırma projeleri kapsamında iki önemli karar daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda İstanbul ili Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi 2. Etap Doğal Sit Alanı'na yönelik hazırlatılan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nun ilgili bölge komisyonunca değerlendirilmesi sonucu alınan kararla 31,02 hektarlık alanın koruma statüsü "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 24,25 hektarlık alanın koruma statüsü ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak değerlendirildi.

Böylelikle alınan komisyon kararı Bakanlık makamınca onaylanarak alanın tescil işlemi tamamlandı.

Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alan "Kapıdağ Yarımadası, Potansiyel Doğal Sit Alanı 1 Etabı" için de ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunca 4 bin 89 hektar alanın "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", 367 hektar alanın ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi kararlaştırıldı. Bu yöndeki karar da 27 Ağustos'ta Bakanlıkça onaylandı.

Öte yandan, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadası'nda yapılacak her türlü faaliyet, koruma mevzuatı uyarınca Bakanlığın kontrolünde olacak.