Milley, Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef almasını 'savaş suçu' olarak niteledi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın büyük ölçüde operasyonel hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu dile getiren Milley, başta Harkov ve Herson olmak üzere birçok bölgeden çekilmek zorunda kaldığını kaydetti.

ABD'li komutan, "900 kilometrelik cephede Ukraynalılar başarı üzerine başarı elde etti ve Ruslar her seferinde başarısız oldu. Stratejik olarak kaybetti, operasyonel olarak kaybettiler ve tekrar ediyorum, taktiksel olarak başarısız oldular." dedi.

Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna sivil altyapılarını hedef aldığını belirten Milley, "Ukrayna halkının dörtte biri elektriksiz, bu da aşırı ek hasarlar veriyor ve sivil halkın gereksiz yere acı çekmesine neden oluyor. Bu savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

"Askeri bir hedef olarak Rusları Ukrayna'nın tamamından çıkarmak çok zor bir görev"

Ukrayna'nın Rusya'nın elindeki topraklarını almasının neredeyse imkansız olduğuna yönelik değerlendirmesi hatırlatılan Milley, Ukrayna'nın çok büyük bir toprak olduğunu ve Rusya'nın ülkenin tamamını kontrol almasının imkansıza yakın olduğunu söyledi.

ABD'li general, diğer taraftan Rusya'nın şu anda 900 kilometre genişliğinde bir cephede Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini, 170 binden fazla askerle bu operasyonu yürüttüğünü, seferberlik ilanı yaptığını ve halen Ukrayna içinde çok büyük bir gücünün olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Askeri bir hedef olarak Rusları Ukrayna'nın tamamından çıkarmak çok zor bir görev. Bu, Rus ordusu çökmezse ki öyle görünmüyor, birkaç hafta içinde olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla Rusların yakın zaman içinde Ukrayna topraklarından tamamen çıkarılması ihtimali askeri olarak yüksek değil. Politik bir çözüm olursa, Rusya çekilirse bu mümkün."

Rusya'nın çok büyük kayıplar verdiğine işaret eden Milley, Ruslarla, güçlerinin ağır kayıplar verdiği ve elinin zayıfladığı bir durumda iken siyasi bir çözüm için müzakere yapmanın zamanı olduğunu dile getirdi.

Austin: Elimizdeki bilgiler, Polonya'nın elindeki bilgilerle uyuşuyor

Toplantıda, Polonya topraklarına düşen füzelere ilişkin soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Austin, Polonya hükümetinin soruşturmasının sonuçlarıyla çelişen bir bilgi olmadığını ve füzenin Ukrayna hava savunma sistemlerinden geldiğini dile getirdi.

Austin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin füzelerin Rusya'ya ait olduğuna yönelik açıklamasıyla ilgili soruya, "Elimizdeki bilgiler, Cumhurbaşkanı Duda'nın daha önce söyledikleri ile örtüşüyor. İlk belirleme şu şekildeydi; bu (patlama) büyük olasılıkla Ukrayna hava savunmasının sonucuydu." yanıtını verdi.

Diğer taraftan Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Austin, "Ukrayna'ya verdiğimiz Ulusal Gelişmiş Hava Savunma Sistemlerinin operasyonel hale getirildiğini bildirmekten mutluluk duyarım. Şu ana kadarki performansları muhteşem. Rus füzelerini önlemekte yüzde yüz başarı gösterdiler." dedi.

Toplantıda, birçok ülkenin Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği desteğe de değinen Austin, İsveç'in Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 287 milyon dolarlık yardım, İspanya'nın daha fazla HAWK füzeleri, Kanada'nın 500 milyon dolarlık askeri yardım, Almanya ve Yunanistan'ın da top mermisi vermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi.