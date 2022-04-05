MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMINI BELİRLEYEN YSK KARARI RESMİ GAZETE'DE

ANKARA (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel