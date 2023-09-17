Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını andı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, kendisine ait "Menderes Zeybeği" şarkısına dair paylaşımını X hesabına taşıyan Hacıoğulları, "Demokrasi Şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Hacıoğulları, paylaşımında şarkı sözlerinden bir kısmına da yer verdi.

Ak Parti'li Hacıoğulları, şarkısını, geçen yıl 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yayımlamıştı.