Malazgirt'te AK Parti, bayramlaşma programı düzenledi

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti, bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Partinin ilçe başkanlık binasında yapılan bayramlaşmaya, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Malazgrit Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım ve partililer katıldı.

Partililerin bayramını kutlayan Şimşek, yaptığı konuşmada, Malazgirt'in kadim bir ilçe olduğunu söyledi.

Malazgirt halkının bayramını kutlamak için ilçeye geldiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere koronavirüs yüzünden çok sıkıntı günler yaşadık. Bizler için özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma duygularının en güzel göstergesi olan Ramazan Bayramı'nda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum"

Belediyeyi de ziyaret eden Şimşek, daha sonra beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların bayramını kutladı.