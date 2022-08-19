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Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Milletvekili Mustafa Canbey, BALOSB'de incelemelerde bulundu Açıklaması

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (BALOSB) ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (BALOSB) ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Canbey, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, firmaların yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

BALOSB büyüme, gelişme sürecinde olduğunu vurgulayan Canbey, şöyle devam etti:

"Balıkesir sanayisi güçlendikçe şehrimiz de güçleniyor. Bu noktada biz sanayicilerimize gereken her türlü desteği vermeye hazırız. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin sanayi yatırımlarını artırmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bugüne ülke genelinde kurduğumuz 142 yeni Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi yatırımları sayesinde 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracat rakamını bugün hamdolsun 250 milyar dolar sınırına ulaştırma başarısı gösterdik.

Balıkesir'imizde de yaptığımız yatırımlarla firmalarımıza gerekli imkanları sağlayarak yeni yatırımlar yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollerin kesişim noktasında bulunan şehrimiz, önemli ulaşım güzergahlarında yer alması ve endüstriyel limanlara kolay erişim imkanı sebebiyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yatırım arayışında olan firmalarımızı, Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller arasında en avantajlı teşvik oranları bulunan, her ölçekte yatırıma uygun arazileri bünyesinde barındıran ve endüstriyel ham maddelere yakınlık gibi avantajlarını göz önünde bulundurarak Balıkesir'imize yatırım yapmaya davet ediyorum."

Canbey, AK Parti olarak sanayicinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

BALOSB'de Ekosinerji Elektrik, Erdallar Ticaret, Döşemenler Otomotiv ve Yarış Kabin firmalarını ziyaret eden Canbey'e; Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Canbey Milletvekili Balıkesir Güncel Haberler

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