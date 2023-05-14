MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 1.032Açılan Sandık Oranı : % 23.04Kullanılan Oy : 28.593Geçerli Oy : 28.049Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,3216.076 AK PARTİ : % 42,1911.833 MHP : % 12,563.
|Toplam Sandık
|:
|4.479
|Toplam Seçmen
|:
|0
|Açılan Sandık
|:
|1.032
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23.04
|Kullanılan Oy
|:
|28.593
|Geçerli Oy
|:
|28.049
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 57,32
|16.076
|AK PARTİ
|:
|% 42,19
|11.833
|MHP
|:
|% 12,56
|3.524
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,63
|457
|BBP
|:
|% 0,60
|169
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,63
|8.311
|CHP
|:
|% 24,47
|6.863
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,02
|1.408
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,94
|2.227
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,32
|1.491
|TİP
|:
|% 2,62
|734
|MEMLEKET
|:
|% 2,10
|589
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,91
|536
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,66
|467
|AP
|:
|% 0,24
|67
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,26
|73
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|40
|TKP
|:
|% 0,09
|25
|TKH
|:
|% 0,03
|8
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,15
|42
|AB
|:
|% 0,14
|38
|ANAP
|:
|% 0,13
|38
|MİLLET
|:
|% 0,13
|36
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|25
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|21
|HKP
|:
|% 0,07
|19
|GBP
|:
|% 0,03
|9
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|8
|YP
|:
|% 0,00
|1
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler
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