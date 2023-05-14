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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 1.032Açılan Sandık Oranı : % 23.04Kullanılan Oy : 28.593Geçerli Oy : 28.049Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,3216.076 AK PARTİ : % 42,1911.833 MHP : % 12,563.

Toplam Sandık: 4.479
Toplam Seçmen: 0
Açılan Sandık: 1.032
Açılan Sandık Oranı: % 23.04
Kullanılan Oy: 28.593
Geçerli Oy: 28.049
Katılım Oranı: % 100

Oy OranıOy Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 57,3216.076
AK PARTİ: % 42,1911.833
MHP: % 12,563.524
YENİDEN REFAH: % 1,63457
BBP: % 0,60169
MİLLET İTTİFAKI: % 29,638.311
CHP: % 24,476.863
İYİ PARTİ: % 5,021.408
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,942.227
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,321.491
TİP: % 2,62734
MEMLEKET: % 2,10589
ATA İTTİFAKI: % 1,91536
ZAFER PARTİSİ: % 1,66467
AP: % 0,2467
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,2673
SOL PARTİ: % 0,1440
TKP: % 0,0925
TKH: % 0,038
GENÇPARTİ: % 0,1542
AB: % 0,1438
ANAP: % 0,1338
MİLLET: % 0,1336
VATAN PARTİSİ: % 0,0925
HAK-PAR: % 0,0721
HKP: % 0,0719
GBP: % 0,039
MİLLİ YOL: % 0,038
YP: % 0,001
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler

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