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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

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Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.469Açılan Sandık Oranı : % 15.31Kullanılan Oy : 136.264Geçerli Oy : 134.439Katılım Oranı : % 56.24Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,2374.248 AK PARTİ : % 42,9057.673 MHP : % 10,5914.236 YENİDEN REFAH : % 1,241.

Toplam Sandık: 9.593
Toplam Seçmen: 3.416.086
Açılan Sandık: 1.469
Açılan Sandık Oranı: % 15.31
Kullanılan Oy: 136.264
Geçerli Oy: 134.439
Katılım Oranı: % 56.24

Oy OranıOy Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,2374.248
AK PARTİ: % 42,9057.673
MHP: % 10,5914.236
YENİDEN REFAH: % 1,241.669
BBP: % 0,50670
MİLLET İTTİFAKI: % 28,6838.559
CHP: % 24,6133.088
İYİ PARTİ: % 4,075.471
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 11,2415.107
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,4211.326
TİP: % 2,813.781
ATA İTTİFAKI: % 1,311.764
ZAFER PARTİSİ: % 1,131.521
AP: % 0,18243
MEMLEKET: % 1,121.511
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,23313
SOL PARTİ: % 0,12156
TKP: % 0,10131
TKH: % 0,0226
GENÇPARTİ: % 0,13172
AB: % 0,10137
MİLLET: % 0,08109
VATAN PARTİSİ: % 0,08108
ANAP: % 0,0794
HAK-PAR: % 0,0685
HKP: % 0,0455
GBP: % 0,0337
MİLLİ YOL: % 0,0225
YP: % 0,0220
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler

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