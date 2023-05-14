MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.469Açılan Sandık Oranı : % 15.31Kullanılan Oy : 136.264Geçerli Oy : 134.439Katılım Oranı : % 56.24Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,2374.248 AK PARTİ : % 42,9057.673 MHP : % 10,5914.236 YENİDEN REFAH : % 1,241.
|Toplam Sandık
|:
|9.593
|Toplam Seçmen
|:
|3.416.086
|Açılan Sandık
|:
|1.469
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15.31
|Kullanılan Oy
|:
|136.264
|Geçerli Oy
|:
|134.439
|Katılım Oranı
|:
|% 56.24
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,23
|74.248
|AK PARTİ
|:
|% 42,90
|57.673
|MHP
|:
|% 10,59
|14.236
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,24
|1.669
|BBP
|:
|% 0,50
|670
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 28,68
|38.559
|CHP
|:
|% 24,61
|33.088
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,07
|5.471
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 11,24
|15.107
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,42
|11.326
|TİP
|:
|% 2,81
|3.781
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,31
|1.764
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,13
|1.521
|AP
|:
|% 0,18
|243
|MEMLEKET
|:
|% 1,12
|1.511
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|313
|SOL PARTİ
|:
|% 0,12
|156
|TKP
|:
|% 0,10
|131
|TKH
|:
|% 0,02
|26
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|172
|AB
|:
|% 0,10
|137
|MİLLET
|:
|% 0,08
|109
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|108
|ANAP
|:
|% 0,07
|94
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|85
|HKP
|:
|% 0,04
|55
|GBP
|:
|% 0,03
|37
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|25
|YP
|:
|% 0,02
|20
Kaynak: AA / Güncel
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