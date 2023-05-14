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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 849Açılan Sandık Oranı : % 18.96Kullanılan Oy : 23.367Geçerli Oy : 22.944Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,2913.144 AK PARTİ : % 42,489.747 MHP : % 12,262.

Toplam Sandık: 4.479
Toplam Seçmen: 0
Açılan Sandık: 849
Açılan Sandık Oranı: % 18.96
Kullanılan Oy: 23.367
Geçerli Oy: 22.944
Katılım Oranı: % 100

Oy OranıOy Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 57,2913.144
AK PARTİ: % 42,489.747
MHP: % 12,262.814
YENİDEN REFAH: % 1,59366
BBP: % 0,61139
MİLLET İTTİFAKI: % 29,686.811
CHP: % 24,525.627
İYİ PARTİ: % 5,021.152
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,871.806
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,161.183
TİP: % 2,71621
MEMLEKET: % 2,18500
ATA İTTİFAKI: % 1,90435
ZAFER PARTİSİ: % 1,63373
AP: % 0,2660
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,2558
SOL PARTİ: % 0,1534
TKP: % 0,0818
TKH: % 0,036
GENÇPARTİ: % 0,1535
AB: % 0,1432
ANAP: % 0,1331
MİLLET: % 0,1330
VATAN PARTİSİ: % 0,0921
HAK-PAR: % 0,0613
HKP: % 0,0613
MİLLİ YOL: % 0,037
GBP: % 0,037
YP: % 0,001
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler

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