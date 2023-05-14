MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 849Açılan Sandık Oranı : % 18.96Kullanılan Oy : 23.367Geçerli Oy : 22.944Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,2913.144 AK PARTİ : % 42,489.747 MHP : % 12,262.
|Toplam Sandık
|:
|4.479
|Toplam Seçmen
|:
|0
|Açılan Sandık
|:
|849
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18.96
|Kullanılan Oy
|:
|23.367
|Geçerli Oy
|:
|22.944
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 57,29
|13.144
|AK PARTİ
|:
|% 42,48
|9.747
|MHP
|:
|% 12,26
|2.814
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,59
|366
|BBP
|:
|% 0,61
|139
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,68
|6.811
|CHP
|:
|% 24,52
|5.627
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,02
|1.152
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,87
|1.806
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,16
|1.183
|TİP
|:
|% 2,71
|621
|MEMLEKET
|:
|% 2,18
|500
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,90
|435
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,63
|373
|AP
|:
|% 0,26
|60
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,25
|58
|SOL PARTİ
|:
|% 0,15
|34
|TKP
|:
|% 0,08
|18
|TKH
|:
|% 0,03
|6
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,15
|35
|AB
|:
|% 0,14
|32
|ANAP
|:
|% 0,13
|31
|MİLLET
|:
|% 0,13
|30
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|21
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|13
|HKP
|:
|% 0,06
|13
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|7
|GBP
|:
|% 0,03
|7
|YP
|:
|% 0,00
|1
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler
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