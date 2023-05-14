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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

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Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.123Açılan Sandık Oranı : % 11.71Kullanılan Oy : 89.227Geçerli Oy : 87.963Katılım Oranı : % 59.15Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,6548.074 AK PARTİ : % 42,2537.164 MHP : % 10,589.307 YENİDEN REFAH : % 1,291.

Toplam Sandık: 9.593
Toplam Seçmen: 3.416.086
Açılan Sandık: 1.123
Açılan Sandık Oranı: % 11.71
Kullanılan Oy: 89.227
Geçerli Oy: 87.963
Katılım Oranı: % 59.15

Oy OranıOy Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 54,6548.074
AK PARTİ: % 42,2537.164
MHP: % 10,589.307
YENİDEN REFAH: % 1,291.134
BBP: % 0,53469
MİLLET İTTİFAKI: % 29,5125.958
CHP: % 25,2822.241
İYİ PARTİ: % 4,233.717
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 11,039.699
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,197.206
TİP: % 2,832.493
ATA İTTİFAKI: % 1,361.201
ZAFER PARTİSİ: % 1,171.030
AP: % 0,19171
MEMLEKET: % 1,251.100
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,22192
SOL PARTİ: % 0,12101
TKP: % 0,0975
TKH: % 0,0216
GENÇPARTİ: % 0,13114
AB: % 0,1092
MİLLET: % 0,0980
VATAN PARTİSİ: % 0,0980
ANAP: % 0,0761
HAK-PAR: % 0,0650
HKP: % 0,0432
GBP: % 0,0325
MİLLİ YOL: % 0,0218
YP: % 0,0217
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler

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