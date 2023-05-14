MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.123Açılan Sandık Oranı : % 11.71Kullanılan Oy : 89.227Geçerli Oy : 87.963Katılım Oranı : % 59.15Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,6548.074 AK PARTİ : % 42,2537.164 MHP : % 10,589.307 YENİDEN REFAH : % 1,291.
|Toplam Sandık
|:
|9.593
|Toplam Seçmen
|:
|3.416.086
|Açılan Sandık
|:
|1.123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.71
|Kullanılan Oy
|:
|89.227
|Geçerli Oy
|:
|87.963
|Katılım Oranı
|:
|% 59.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 54,65
|48.074
|AK PARTİ
|:
|% 42,25
|37.164
|MHP
|:
|% 10,58
|9.307
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,29
|1.134
|BBP
|:
|% 0,53
|469
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,51
|25.958
|CHP
|:
|% 25,28
|22.241
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,23
|3.717
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 11,03
|9.699
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,19
|7.206
|TİP
|:
|% 2,83
|2.493
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,36
|1.201
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,17
|1.030
|AP
|:
|% 0,19
|171
|MEMLEKET
|:
|% 1,25
|1.100
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,22
|192
|SOL PARTİ
|:
|% 0,12
|101
|TKP
|:
|% 0,09
|75
|TKH
|:
|% 0,02
|16
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|114
|AB
|:
|% 0,10
|92
|MİLLET
|:
|% 0,09
|80
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|80
|ANAP
|:
|% 0,07
|61
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|50
|HKP
|:
|% 0,04
|32
|GBP
|:
|% 0,03
|25
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|18
|YP
|:
|% 0,02
|17
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Güncel Haberler
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