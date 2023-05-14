MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.950Açılan Sandık : 802Açılan Sandık Oranı : % 97.69Kullanılan Oy : 223.176Geçerli Oy : 217.867Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,20128.9802 AK PARTİ : % 33,3572.6701 MHP : % 22,4748.9581 YENİDEN REFAH : % 2,786.
|Toplam Sandık
|:
|821
|Toplam Seçmen
|:
|258.950
|Açılan Sandık
|:
|802
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.69
|Kullanılan Oy
|:
|223.176
|Geçerli Oy
|:
|217.867
|Katılım Oranı
|:
|% 88.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,20
|128.980
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,35
|72.670
|1
|MHP
|:
|% 22,47
|48.958
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,78
|6.047
|-
|BBP
|:
|% 0,60
|1.305
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,50
|79.513
|1
|CHP
|:
|% 24,12
|52.545
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,38
|26.968
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,77
|3.853
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,44
|3.146
|-
|AP
|:
|% 0,32
|707
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,67
|1.466
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,46
|1.003
|-
|TİP
|:
|% 0,21
|463
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,62
|1.343
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|326
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|267
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|131
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|84
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|52
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|255
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|220
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|215
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|191
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|186
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|134
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|67
|-
|YP
|:
|% 0,02
|35
|-
Kaynak: AA / Güncel
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