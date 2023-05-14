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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.950Açılan Sandık : 802Açılan Sandık Oranı : % 97.69Kullanılan Oy : 223.176Geçerli Oy : 217.867Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,20128.9802 AK PARTİ : % 33,3572.6701 MHP : % 22,4748.9581 YENİDEN REFAH : % 2,786.

Toplam Sandık: 821
Toplam Seçmen: 258.950
Açılan Sandık: 802
Açılan Sandık Oranı: % 97.69
Kullanılan Oy: 223.176
Geçerli Oy: 217.867
Katılım Oranı: % 88.15

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,20128.9802
AK PARTİ: % 33,3572.6701
MHP: % 22,4748.9581
YENİDEN REFAH: % 2,786.047-
BBP: % 0,601.305-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,5079.5131
CHP: % 24,1252.5451
İYİ PARTİ: % 12,3826.968-
ATA İTTİFAKI: % 1,773.853-
ZAFER PARTİSİ: % 1,443.146-
AP: % 0,32707-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,671.466-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,461.003-
TİP: % 0,21463-
MEMLEKET: % 0,621.343-
ANAP: % 0,15326-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12267-
TKP: % 0,06131-
SOL PARTİ: % 0,0484-
TKH: % 0,0252-
GBP: % 0,12255-
VATAN PARTİSİ: % 0,10220-
GENÇPARTİ: % 0,10215-
HAK-PAR: % 0,09191-
MİLLET: % 0,09186-
HKP: % 0,06134-
MİLLİ YOL: % 0,0367-
YP: % 0,0235-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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