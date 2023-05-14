MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 592.335Açılan Sandık : 2.014Açılan Sandık Oranı : % 96.18Kullanılan Oy : 492.137Geçerli Oy : 475.644Katılım Oranı : % 87.11Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,48292.4044 AK PARTİ : % 45,69217.3353 MHP : % 12,5959.
|Toplam Sandık
|:
|2.094
|Toplam Seçmen
|:
|592.335
|Açılan Sandık
|:
|2.014
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.18
|Kullanılan Oy
|:
|492.137
|Geçerli Oy
|:
|475.644
|Katılım Oranı
|:
|% 87.11
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 61,48
|292.404
|4
|AK PARTİ
|:
|% 45,69
|217.335
|3
|MHP
|:
|% 12,59
|59.878
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,34
|11.105
|-
|BBP
|:
|% 0,86
|4.086
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,70
|160.290
|2
|CHP
|:
|% 23,81
|113.253
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,89
|47.037
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,76
|8.346
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,34
|6.394
|-
|AP
|:
|% 0,41
|1.952
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,73
|3.487
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,56
|2.678
|-
|TİP
|:
|% 0,33
|1.568
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,23
|1.110
|-
|ANAP
|:
|% 0,40
|1.909
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,21
|982
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|973
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|425
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|395
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|153
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|516
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|472
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|462
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|455
|-
|YP
|:
|% 0,03
|132
|-
Kaynak: AA / Güncel
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