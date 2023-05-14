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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 592.335Açılan Sandık : 2.014Açılan Sandık Oranı : % 96.18Kullanılan Oy : 492.137Geçerli Oy : 475.644Katılım Oranı : % 87.11Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,48292.4044 AK PARTİ : % 45,69217.3353 MHP : % 12,5959.

Toplam Sandık: 2.094
Toplam Seçmen: 592.335
Açılan Sandık: 2.014
Açılan Sandık Oranı: % 96.18
Kullanılan Oy: 492.137
Geçerli Oy: 475.644
Katılım Oranı: % 87.11

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 61,48292.4044
AK PARTİ: % 45,69217.3353
MHP: % 12,5959.8781
YENİDEN REFAH: % 2,3411.105-
BBP: % 0,864.086-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,70160.2902
CHP: % 23,81113.2532
İYİ PARTİ: % 9,8947.037-
ATA İTTİFAKI: % 1,768.346-
ZAFER PARTİSİ: % 1,346.394-
AP: % 0,411.952-
MEMLEKET: % 0,733.487-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,562.678-
TİP: % 0,331.568-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,231.110-
ANAP: % 0,401.909-
HAK-PAR: % 0,21982-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,20973-
TKP: % 0,09425-
SOL PARTİ: % 0,08395-
TKH: % 0,03153-
VATAN PARTİSİ: % 0,11516-
GBP: % 0,10472-
HKP: % 0,10462-
MİLLET: % 0,10455-
YP: % 0,03132-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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