MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 387.667Açılan Sandık : 1.152Açılan Sandık Oranı : % 98.29Kullanılan Oy : 332.350Geçerli Oy : 326.081Katılım Oranı : % 87.19Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,47210.2303 AK PARTİ : % 32,78106.8892 MHP : % 29,0694.
|Toplam Sandık
|:
|1.172
|Toplam Seçmen
|:
|387.667
|Açılan Sandık
|:
|1.152
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.29
|Kullanılan Oy
|:
|332.350
|Geçerli Oy
|:
|326.081
|Katılım Oranı
|:
|% 87.19
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,47
|210.230
|3
|AK PARTİ
|:
|% 32,78
|106.889
|2
|MHP
|:
|% 29,06
|94.751
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,02
|6.584
|-
|BBP
|:
|% 0,62
|2.006
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,06
|98.011
|1
|CHP
|:
|% 17,20
|56.098
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,85
|41.913
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,25
|7.343
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,99
|6.491
|-
|TİP
|:
|% 0,26
|852
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,59
|5.168
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,59
|5.168
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,61
|1.983
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,18
|593
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|437
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|227
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|137
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|73
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|420
|-
|AB
|:
|% 0,12
|397
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|330
|-
|YUNUS DİNDAR
|:
|% 0,08
|266
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|236
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|168
|-
|YP
|:
|% 0,02
|54
|-
Kaynak: AA / Güncel
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