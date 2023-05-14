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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 387.667Açılan Sandık : 1.152Açılan Sandık Oranı : % 98.29Kullanılan Oy : 332.350Geçerli Oy : 326.081Katılım Oranı : % 87.19Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,47210.2303 AK PARTİ : % 32,78106.8892 MHP : % 29,0694.

Toplam Sandık: 1.172
Toplam Seçmen: 387.667
Açılan Sandık: 1.152
Açılan Sandık Oranı: % 98.29
Kullanılan Oy: 332.350
Geçerli Oy: 326.081
Katılım Oranı: % 87.19

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,47210.2303
AK PARTİ: % 32,78106.8892
MHP: % 29,0694.7511
YENİDEN REFAH: % 2,026.584-
BBP: % 0,622.006-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,0698.0111
CHP: % 17,2056.0981
İYİ PARTİ: % 12,8541.913-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,257.343-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,996.491-
TİP: % 0,26852-
ATA İTTİFAKI: % 1,595.168-
ZAFER PARTİSİ: % 1,595.168-
MEMLEKET: % 0,611.983-
GENÇPARTİ: % 0,18593-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13437-
TKP: % 0,07227-
SOL PARTİ: % 0,04137-
TKH: % 0,0273-
VATAN PARTİSİ: % 0,13420-
AB: % 0,12397-
HKP: % 0,10330-
YUNUS DİNDAR: % 0,08266-
MİLLET: % 0,07236-
HAK-PAR: % 0,05168-
YP: % 0,0254-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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