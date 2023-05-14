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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 266.035Açılan Sandık : 978Açılan Sandık Oranı : % 97.31Kullanılan Oy : 226.594Geçerli Oy : 222.628Katılım Oranı : % 88.2Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,64163.9522 AK PARTİ : % 54,10120.4502 MHP : % 12,9828.897- YENİDEN REFAH : % 5,0311.

Toplam Sandık: 1.005
Toplam Seçmen: 266.035
Açılan Sandık: 978
Açılan Sandık Oranı: % 97.31
Kullanılan Oy: 226.594
Geçerli Oy: 222.628
Katılım Oranı: % 88.2

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 73,64163.9522
AK PARTİ: % 54,10120.4502
MHP: % 12,9828.897-
YENİDEN REFAH: % 5,0311.203-
BBP: % 1,533.402-
MİLLET İTTİFAKI: % 21,2447.2861
CHP: % 21,2447.2861
ATA İTTİFAKI: % 1,753.889-
ZAFER PARTİSİ: % 1,413.141-
AP: % 0,34748-
MEMLEKET: % 0,952.106-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,541.204-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,29653-
TİP: % 0,25551-
ANAP: % 0,501.102-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13288-
TKP: % 0,06134-
SOL PARTİ: % 0,05121-
TKH: % 0,0233-
GENÇPARTİ: % 0,10216-
HAK-PAR: % 0,09208-
MİLLET: % 0,09206-
GBP: % 0,08186-
HKP: % 0,07148-
VATAN PARTİSİ: % 0,06136-
MİLLİ YOL: % 0,0494-
YP: % 0,0367-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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