MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 266.035Açılan Sandık : 978Açılan Sandık Oranı : % 97.31Kullanılan Oy : 226.594Geçerli Oy : 222.628Katılım Oranı : % 88.2Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,64163.9522 AK PARTİ : % 54,10120.4502 MHP : % 12,9828.897- YENİDEN REFAH : % 5,0311.
|Toplam Sandık
|:
|1.005
|Toplam Seçmen
|:
|266.035
|Açılan Sandık
|:
|978
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.31
|Kullanılan Oy
|:
|226.594
|Geçerli Oy
|:
|222.628
|Katılım Oranı
|:
|% 88.2
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 73,64
|163.952
|2
|AK PARTİ
|:
|% 54,10
|120.450
|2
|MHP
|:
|% 12,98
|28.897
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,03
|11.203
|-
|BBP
|:
|% 1,53
|3.402
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 21,24
|47.286
|1
|CHP
|:
|% 21,24
|47.286
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,75
|3.889
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,41
|3.141
|-
|AP
|:
|% 0,34
|748
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,95
|2.106
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,54
|1.204
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,29
|653
|-
|TİP
|:
|% 0,25
|551
|-
|ANAP
|:
|% 0,50
|1.102
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|288
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|134
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|121
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|33
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|216
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|208
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|206
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|186
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|148
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|136
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|94
|-
|YP
|:
|% 0,03
|67
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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