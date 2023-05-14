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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 786.795Açılan Sandık : 2.422Açılan Sandık Oranı : % 98.98Kullanılan Oy : 703.550Geçerli Oy : 692.899Katılım Oranı : % 90.38Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,80455.8986 AK PARTİ : % 47,81331.2695 MHP : % 12,0783.

Toplam Sandık: 2.447
Toplam Seçmen: 786.795
Açılan Sandık: 2.422
Açılan Sandık Oranı: % 98.98
Kullanılan Oy: 703.550
Geçerli Oy: 692.899
Katılım Oranı: % 90.38

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,80455.8986
AK PARTİ: % 47,81331.2695
MHP: % 12,0783.6281
YENİDEN REFAH: % 5,0234.761-
BBP: % 0,906.240-
MİLLET İTTİFAKI: % 27,27188.9782
CHP: % 16,16112.0071
İYİ PARTİ: % 11,1176.9711
ATA İTTİFAKI: % 2,6118.078-
ZAFER PARTİSİ: % 2,3015.967-
AP: % 0,302.111-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,9313.365-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,4810.244-
TİP: % 0,453.121-
MEMLEKET: % 1,077.438-
GENÇPARTİ: % 0,513.504-
VATAN PARTİSİ: % 0,14945-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,10714-
TKP: % 0,05346-
SOL PARTİ: % 0,04290-
TKH: % 0,0178-
MİLLET: % 0,10688-
AB: % 0,09618-
HAK-PAR: % 0,06403-
HKP: % 0,05318-
MİLLİ YOL: % 0,04303-
YP: % 0,02104-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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