MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 786.795Açılan Sandık : 2.422Açılan Sandık Oranı : % 98.98Kullanılan Oy : 703.550Geçerli Oy : 692.899Katılım Oranı : % 90.38Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,80455.8986 AK PARTİ : % 47,81331.2695 MHP : % 12,0783.
|Toplam Sandık
|:
|2.447
|Toplam Seçmen
|:
|786.795
|Açılan Sandık
|:
|2.422
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.98
|Kullanılan Oy
|:
|703.550
|Geçerli Oy
|:
|692.899
|Katılım Oranı
|:
|% 90.38
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,80
|455.898
|6
|AK PARTİ
|:
|% 47,81
|331.269
|5
|MHP
|:
|% 12,07
|83.628
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,02
|34.761
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|6.240
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 27,27
|188.978
|2
|CHP
|:
|% 16,16
|112.007
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,11
|76.971
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,61
|18.078
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,30
|15.967
|-
|AP
|:
|% 0,30
|2.111
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,93
|13.365
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,48
|10.244
|-
|TİP
|:
|% 0,45
|3.121
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,07
|7.438
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,51
|3.504
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,14
|945
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|714
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|346
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|290
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|78
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|688
|-
|AB
|:
|% 0,09
|618
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|403
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|318
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|303
|-
|YP
|:
|% 0,02
|104
|-
Kaynak: AA / Güncel
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