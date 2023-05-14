Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.027.154Açılan Sandık : 3.153Açılan Sandık Oranı : % 92.11Kullanılan Oy : 824.462Geçerli Oy : 804.281Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,68512.1716 AK PARTİ : % 43,62350.8655 MHP : % 14,67118.

Toplam Sandık: 3.423
Toplam Seçmen: 1.027.154
Açılan Sandık: 3.153
Açılan Sandık Oranı: % 92.11
Kullanılan Oy: 824.462
Geçerli Oy: 804.281
Katılım Oranı: % 88.71

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,68512.1716
AK PARTİ: % 43,62350.8655
MHP: % 14,67118.0021
YENİDEN REFAH: % 3,9631.861-
BBP: % 1,4211.443-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,51245.3503
CHP: % 18,60149.5592
İYİ PARTİ: % 11,9195.7911
ATA İTTİFAKI: % 1,8314.702-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8314.702-
MEMLEKET: % 1,018.110-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,766.147-
TİP: % 0,493.932-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,282.215-
MUSTAFA ÇOBAN: % 0,262.116-
ANAP: % 0,231.851-
GENÇPARTİ: % 0,181.461-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,161.270-
TKP: % 0,09694-
SOL PARTİ: % 0,04363-
TKH: % 0,03213-
AB: % 0,161.256-
MİLLET: % 0,12941-
HAK-PAR: % 0,09752-
VATAN PARTİSİ: % 0,09712-
HKP: % 0,07574-
GBP: % 0,06444-
GÖKHAN CIGALI: % 0,03256-
MURAT EMİR: % 0,02183-
SERHAT KÖROĞLU: % 0,01115-
AHMET UZUN: % 0,0152-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title