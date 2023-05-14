MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.027.154Açılan Sandık : 3.153Açılan Sandık Oranı : % 92.11Kullanılan Oy : 824.462Geçerli Oy : 804.281Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,68512.1716 AK PARTİ : % 43,62350.8655 MHP : % 14,67118.
|Toplam Sandık
|:
|3.423
|Toplam Seçmen
|:
|1.027.154
|Açılan Sandık
|:
|3.153
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.11
|Kullanılan Oy
|:
|824.462
|Geçerli Oy
|:
|804.281
|Katılım Oranı
|:
|% 88.71
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,68
|512.171
|6
|AK PARTİ
|:
|% 43,62
|350.865
|5
|MHP
|:
|% 14,67
|118.002
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,96
|31.861
|-
|BBP
|:
|% 1,42
|11.443
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,51
|245.350
|3
|CHP
|:
|% 18,60
|149.559
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,91
|95.791
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,83
|14.702
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,83
|14.702
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,01
|8.110
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,76
|6.147
|-
|TİP
|:
|% 0,49
|3.932
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,28
|2.215
|-
|MUSTAFA ÇOBAN
|:
|% 0,26
|2.116
|-
|ANAP
|:
|% 0,23
|1.851
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,18
|1.461
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|1.270
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|694
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|363
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|213
|-
|AB
|:
|% 0,16
|1.256
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|941
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|752
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|712
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|574
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|444
|-
|GÖKHAN CIGALI
|:
|% 0,03
|256
|-
|MURAT EMİR
|:
|% 0,02
|183
|-
|SERHAT KÖROĞLU
|:
|% 0,01
|115
|-
|AHMET UZUN
|:
|% 0,01
|52
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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