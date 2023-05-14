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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 202.293Açılan Sandık : 690Açılan Sandık Oranı : % 92.62Kullanılan Oy : 148.786Geçerli Oy : 143.904Katılım Oranı : % 80.16Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 48,8070.2242 YEŞİL SOL PARTİ : % 48,8070.2242CUMHUR İTTİFAKI : % 40,3658.

Toplam Sandık: 745
Toplam Seçmen: 202.293
Açılan Sandık: 690
Açılan Sandık Oranı: % 92.62
Kullanılan Oy: 148.786
Geçerli Oy: 143.904
Katılım Oranı: % 80.16

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 48,8070.2242
YEŞİL SOL PARTİ: % 48,8070.2242
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,3658.0741
AK PARTİ: % 35,8651.5981
MHP: % 3,324.780-
YENİDEN REFAH: % 0,971.402-
BBP: % 0,20294-
MİLLET İTTİFAKI: % 8,3411.998-
CHP: % 7,1110.237-
İYİ PARTİ: % 1,221.761-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,47680-
SOL PARTİ: % 0,35496-
TKP: % 0,11153-
TKH: % 0,0231-
EDİP EKER: % 0,44630-
MEMLEKET: % 0,34486-
AB: % 0,15214-
FATİH BAHATTİN CANTÜRK: % 0,13185-
HAK-PAR: % 0,10139-
ATA İTTİFAKI: % 0,09137-
AP: % 0,10137-
ANAP: % 0,09135-
VATAN PARTİSİ: % 0,07107-
GENÇPARTİ: % 0,0693-
HKP: % 0,0568-
MİLLET: % 0,0452-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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