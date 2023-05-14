MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 202.293Açılan Sandık : 690Açılan Sandık Oranı : % 92.62Kullanılan Oy : 148.786Geçerli Oy : 143.904Katılım Oranı : % 80.16Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 48,8070.2242 YEŞİL SOL PARTİ : % 48,8070.2242CUMHUR İTTİFAKI : % 40,3658.
|Toplam Sandık
|:
|745
|Toplam Seçmen
|:
|202.293
|Açılan Sandık
|:
|690
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.62
|Kullanılan Oy
|:
|148.786
|Geçerli Oy
|:
|143.904
|Katılım Oranı
|:
|% 80.16
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 48,80
|70.224
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 48,80
|70.224
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,36
|58.074
|1
|AK PARTİ
|:
|% 35,86
|51.598
|1
|MHP
|:
|% 3,32
|4.780
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,97
|1.402
|-
|BBP
|:
|% 0,20
|294
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 8,34
|11.998
|-
|CHP
|:
|% 7,11
|10.237
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,22
|1.761
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,47
|680
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,35
|496
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|153
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|31
|-
|EDİP EKER
|:
|% 0,44
|630
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,34
|486
|-
|AB
|:
|% 0,15
|214
|-
|FATİH BAHATTİN CANTÜRK
|:
|% 0,13
|185
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|139
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|137
|-
|AP
|:
|% 0,10
|137
|-
|ANAP
|:
|% 0,09
|135
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|107
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,06
|93
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|68
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|52
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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