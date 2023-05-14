MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 172.281Açılan Sandık : 761Açılan Sandık Oranı : % 95.96Kullanılan Oy : 143.660Geçerli Oy : 138.947Katılım Oranı : % 86.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,4381.1901 AK PARTİ : % 42,8259.5021 MHP : % 8,8212.255- BBP : % 4,576.
|Toplam Sandık
|:
|793
|Toplam Seçmen
|:
|172.281
|Açılan Sandık
|:
|761
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.96
|Kullanılan Oy
|:
|143.660
|Geçerli Oy
|:
|138.947
|Katılım Oranı
|:
|% 86.53
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 58,43
|81.190
|1
|AK PARTİ
|:
|% 42,82
|59.502
|1
|MHP
|:
|% 8,82
|12.255
|-
|BBP
|:
|% 4,57
|6.354
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,22
|3.079
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 35,70
|49.600
|1
|CHP
|:
|% 26,02
|36.151
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,68
|13.449
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,83
|2.542
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,30
|1.803
|-
|AP
|:
|% 0,53
|739
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,08
|1.507
|-
|TİP
|:
|% 0,73
|1.009
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,36
|498
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,91
|1.268
|-
|ANAP
|:
|% 0,24
|336
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,24
|328
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|182
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|75
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|71
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,24
|326
|-
|MİLLET
|:
|% 0,14
|200
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|200
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,14
|199
|-
|HKP
|:
|% 0,13
|178
|-
|YP
|:
|% 0,12
|170
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|119
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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