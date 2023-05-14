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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 172.281Açılan Sandık : 761Açılan Sandık Oranı : % 95.96Kullanılan Oy : 143.660Geçerli Oy : 138.947Katılım Oranı : % 86.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,4381.1901 AK PARTİ : % 42,8259.5021 MHP : % 8,8212.255- BBP : % 4,576.

Toplam Sandık: 793
Toplam Seçmen: 172.281
Açılan Sandık: 761
Açılan Sandık Oranı: % 95.96
Kullanılan Oy: 143.660
Geçerli Oy: 138.947
Katılım Oranı: % 86.53

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 58,4381.1901
AK PARTİ: % 42,8259.5021
MHP: % 8,8212.255-
BBP: % 4,576.354-
YENİDEN REFAH: % 2,223.079-
MİLLET İTTİFAKI: % 35,7049.6001
CHP: % 26,0236.1511
İYİ PARTİ: % 9,6813.449-
ATA İTTİFAKI: % 1,832.542-
ZAFER PARTİSİ: % 1,301.803-
AP: % 0,53739-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,081.507-
TİP: % 0,731.009-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,36498-
MEMLEKET: % 0,911.268-
ANAP: % 0,24336-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,24328-
TKP: % 0,13182-
SOL PARTİ: % 0,0575-
TKH: % 0,0571-
HAK-PAR: % 0,24326-
MİLLET: % 0,14200-
GENÇPARTİ: % 0,14200-
VATAN PARTİSİ: % 0,14199-
HKP: % 0,13178-
YP: % 0,12170-
GBP: % 0,09119-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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