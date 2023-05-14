MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 461.897Açılan Sandık : 2.217Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 391.332Geçerli Oy : 385.263Katılım Oranı : % 88.85Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,74280.2324 AK PARTİ : % 40,81157.2103 MHP : % 18,2870.4211 BBP : % 10,1739.
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|461.897
|Açılan Sandık
|:
|2.217
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.03
|Kullanılan Oy
|:
|391.332
|Geçerli Oy
|:
|385.263
|Katılım Oranı
|:
|% 88.85
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 72,74
|280.232
|4
|AK PARTİ
|:
|% 40,81
|157.210
|3
|MHP
|:
|% 18,28
|70.421
|1
|BBP
|:
|% 10,17
|39.185
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,48
|13.416
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,04
|88.770
|1
|CHP
|:
|% 15,75
|60.695
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,29
|28.075
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,76
|6.792
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,76
|6.792
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,79
|3.061
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,44
|1.707
|-
|TİP
|:
|% 0,35
|1.354
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,50
|1.917
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,23
|874
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|404
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|208
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|132
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|64
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|299
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|295
|-
|TUNCAY KARAHAN
|:
|% 0,07
|265
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|243
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|226
|-
|KEREM OKYAY
|:
|% 0,05
|205
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|152
|-
|YP
|:
|% 0,02
|60
|-
|ERTAÇ ÖNDER
|:
|% 0,00
|19
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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