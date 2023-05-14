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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 461.897Açılan Sandık : 2.217Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 391.332Geçerli Oy : 385.263Katılım Oranı : % 88.85Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,74280.2324 AK PARTİ : % 40,81157.2103 MHP : % 18,2870.4211 BBP : % 10,1739.

Toplam Sandık: 2.333
Toplam Seçmen: 461.897
Açılan Sandık: 2.217
Açılan Sandık Oranı: % 95.03
Kullanılan Oy: 391.332
Geçerli Oy: 385.263
Katılım Oranı: % 88.85

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 72,74280.2324
AK PARTİ: % 40,81157.2103
MHP: % 18,2870.4211
BBP: % 10,1739.185-
YENİDEN REFAH: % 3,4813.416-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,0488.7701
CHP: % 15,7560.6951
İYİ PARTİ: % 7,2928.075-
ATA İTTİFAKI: % 1,766.792-
ZAFER PARTİSİ: % 1,766.792-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,793.061-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,441.707-
TİP: % 0,351.354-
MEMLEKET: % 0,501.917-
MİLLİ YOL: % 0,23874-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,11404-
TKP: % 0,05208-
SOL PARTİ: % 0,03132-
TKH: % 0,0264-
GBP: % 0,08299-
VATAN PARTİSİ: % 0,08295-
TUNCAY KARAHAN: % 0,07265-
HAK-PAR: % 0,06243-
MİLLET: % 0,06226-
KEREM OKYAY: % 0,05205-
HKP: % 0,04152-
YP: % 0,0260-
ERTAÇ ÖNDER: % 0,0019-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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