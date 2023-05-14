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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.224.265Açılan Sandık : 3.778Açılan Sandık Oranı : % 92.39Kullanılan Oy : 915.527Geçerli Oy : 883.249Katılım Oranı : % 80.34Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,45489.7699 AK PARTİ : % 43,41383.3748 MHP : % 8,6075.

Toplam Sandık: 4.089
Toplam Seçmen: 1.224.265
Açılan Sandık: 3.778
Açılan Sandık Oranı: % 92.39
Kullanılan Oy: 915.527
Geçerli Oy: 883.249
Katılım Oranı: % 80.34

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,45489.7699
AK PARTİ: % 43,41383.3748
MHP: % 8,6075.9271
YENİDEN REFAH: % 3,0426.873-
BBP: % 0,413.595-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 25,44224.6424
YEŞİL SOL PARTİ: % 25,43224.6424
MİLLET İTTİFAKI: % 12,36109.2011
CHP: % 7,7468.4061
İYİ PARTİ: % 4,6240.795-
MUSTAFA HAKKI BUCAK: % 2,1919.385-
FATİH MEHMET BUCAK: % 1,3912.244-
ABDULKERİM KOÇ: % 0,887.742-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,433.810-
SOL PARTİ: % 0,342.965-
TKP: % 0,07639-
TKH: % 0,02206-
MEMLEKET: % 0,383.328-
ABDULKADİR ASLANTAŞ: % 0,191.663-
AB: % 0,141.204-
ANAP: % 0,10927-
ÖMER UÇAR: % 0,10862-
MİLLİ YOL: % 0,08724-
HAK-PAR: % 0,08689-
GBP: % 0,07607-
MİLLET: % 0,06561-
VATAN PARTİSİ: % 0,06505-
HKP: % 0,04389-
FAHRİYE YONCA AYAS: % 0,04358-
MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK: % 0,03300-
LEVENT YENİLMEZ: % 0,03281-
ATA İTTİFAKI: % 0,000-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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