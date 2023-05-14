MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.224.265Açılan Sandık : 3.778Açılan Sandık Oranı : % 92.39Kullanılan Oy : 915.527Geçerli Oy : 883.249Katılım Oranı : % 80.34Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,45489.7699 AK PARTİ : % 43,41383.3748 MHP : % 8,6075.
|Toplam Sandık
|:
|4.089
|Toplam Seçmen
|:
|1.224.265
|Açılan Sandık
|:
|3.778
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.39
|Kullanılan Oy
|:
|915.527
|Geçerli Oy
|:
|883.249
|Katılım Oranı
|:
|% 80.34
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,45
|489.769
|9
|AK PARTİ
|:
|% 43,41
|383.374
|8
|MHP
|:
|% 8,60
|75.927
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,04
|26.873
|-
|BBP
|:
|% 0,41
|3.595
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 25,44
|224.642
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 25,43
|224.642
|4
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 12,36
|109.201
|1
|CHP
|:
|% 7,74
|68.406
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,62
|40.795
|-
|MUSTAFA HAKKI BUCAK
|:
|% 2,19
|19.385
|-
|FATİH MEHMET BUCAK
|:
|% 1,39
|12.244
|-
|ABDULKERİM KOÇ
|:
|% 0,88
|7.742
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,43
|3.810
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,34
|2.965
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|639
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|206
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,38
|3.328
|-
|ABDULKADİR ASLANTAŞ
|:
|% 0,19
|1.663
|-
|AB
|:
|% 0,14
|1.204
|-
|ANAP
|:
|% 0,10
|927
|-
|ÖMER UÇAR
|:
|% 0,10
|862
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,08
|724
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|689
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|607
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|561
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|505
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|389
|-
|FAHRİYE YONCA AYAS
|:
|% 0,04
|358
|-
|MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK
|:
|% 0,03
|300
|-
|LEVENT YENİLMEZ
|:
|% 0,03
|281
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,00
|0
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500