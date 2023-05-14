MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 325.214Açılan Sandık : 908Açılan Sandık Oranı : % 88.59Kullanılan Oy : 237.797Geçerli Oy : 232.024Katılım Oranı : % 83.29Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 62,63145.3133 YEŞİL SOL PARTİ : % 62,63145.3133CUMHUR İTTİFAKI : % 24,5957.
|Toplam Sandık
|:
|1.025
|Toplam Seçmen
|:
|325.214
|Açılan Sandık
|:
|908
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.59
|Kullanılan Oy
|:
|237.797
|Geçerli Oy
|:
|232.024
|Katılım Oranı
|:
|% 83.29
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 62,63
|145.313
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 62,63
|145.313
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 24,59
|57.057
|1
|AK PARTİ
|:
|% 21,55
|49.997
|1
|MHP
|:
|% 2,26
|5.245
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,64
|1.478
|-
|BBP
|:
|% 0,15
|337
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 9,28
|21.535
|-
|CHP
|:
|% 8,25
|19.145
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,03
|2.390
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,97
|2.250
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,90
|2.092
|-
|AP
|:
|% 0,07
|158
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,39
|912
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,32
|746
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|115
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|51
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,28
|651
|-
|AB
|:
|% 0,16
|370
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|231
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|152
|-
|ANAP
|:
|% 0,06
|145
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|118
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|117
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|79
|-
|MİLLET
|:
|% 0,02
|53
|-
|YP
|:
|% 0,02
|50
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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