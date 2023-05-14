Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 325.214Açılan Sandık : 908Açılan Sandık Oranı : % 88.59Kullanılan Oy : 237.797Geçerli Oy : 232.024Katılım Oranı : % 83.29Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 62,63145.3133 YEŞİL SOL PARTİ : % 62,63145.3133CUMHUR İTTİFAKI : % 24,5957.

Toplam Sandık: 1.025
Toplam Seçmen: 325.214
Açılan Sandık: 908
Açılan Sandık Oranı: % 88.59
Kullanılan Oy: 237.797
Geçerli Oy: 232.024
Katılım Oranı: % 83.29

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 62,63145.3133
YEŞİL SOL PARTİ: % 62,63145.3133
CUMHUR İTTİFAKI: % 24,5957.0571
AK PARTİ: % 21,5549.9971
MHP: % 2,265.245-
YENİDEN REFAH: % 0,641.478-
BBP: % 0,15337-
MİLLET İTTİFAKI: % 9,2821.535-
CHP: % 8,2519.145-
İYİ PARTİ: % 1,032.390-
ATA İTTİFAKI: % 0,972.250-
ZAFER PARTİSİ: % 0,902.092-
AP: % 0,07158-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,39912-
SOL PARTİ: % 0,32746-
TKP: % 0,05115-
TKH: % 0,0251-
MEMLEKET: % 0,28651-
AB: % 0,16370-
HAK-PAR: % 0,10231-
GBP: % 0,07152-
ANAP: % 0,06145-
GENÇPARTİ: % 0,05118-
VATAN PARTİSİ: % 0,05117-
HKP: % 0,0379-
MİLLET: % 0,0253-
YP: % 0,0250-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title