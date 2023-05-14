MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 860.619Açılan Sandık : 2.341Açılan Sandık Oranı : % 93.9Kullanılan Oy : 728.910Geçerli Oy : 709.167Katılım Oranı : % 90.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,76338.7355 CHP : % 36,40258.1434 İYİ PARTİ : % 11,3680.
|Toplam Sandık
|:
|2.493
|Toplam Seçmen
|:
|860.619
|Açılan Sandık
|:
|2.341
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.9
|Kullanılan Oy
|:
|728.910
|Geçerli Oy
|:
|709.167
|Katılım Oranı
|:
|% 90.55
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 47,76
|338.735
|5
|CHP
|:
|% 36,40
|258.143
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,36
|80.592
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 39,08
|277.122
|3
|AK PARTİ
|:
|% 30,47
|216.056
|3
|MHP
|:
|% 6,43
|45.568
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,61
|11.412
|-
|BBP
|:
|% 0,58
|4.086
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,37
|52.236
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 6,03
|42.741
|-
|TİP
|:
|% 1,34
|9.495
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,19
|15.523
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,98
|14.030
|-
|AP
|:
|% 0,21
|1.493
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,26
|8.945
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,43
|3.052
|-
|OSMAN YAMAN
|:
|% 0,34
|2.449
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|1.356
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|640
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|575
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|141
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|1.154
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|631
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|613
|-
|AB
|:
|% 0,06
|429
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|376
|-
|ALİ ÇAVUŞ
|:
|% 0,02
|130
|-
|MUSTAFA KARA
|:
|% 0,01
|92
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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