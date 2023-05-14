Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 860.619Açılan Sandık : 2.341Açılan Sandık Oranı : % 93.9Kullanılan Oy : 728.910Geçerli Oy : 709.167Katılım Oranı : % 90.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,76338.7355 CHP : % 36,40258.1434 İYİ PARTİ : % 11,3680.

Toplam Sandık: 2.493
Toplam Seçmen: 860.619
Açılan Sandık: 2.341
Açılan Sandık Oranı: % 93.9
Kullanılan Oy: 728.910
Geçerli Oy: 709.167
Katılım Oranı: % 90.55

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 47,76338.7355
CHP: % 36,40258.1434
İYİ PARTİ: % 11,3680.5921
CUMHUR İTTİFAKI: % 39,08277.1223
AK PARTİ: % 30,47216.0563
MHP: % 6,4345.568-
YENİDEN REFAH: % 1,6111.412-
BBP: % 0,584.086-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,3752.236-
YEŞİL SOL PARTİ: % 6,0342.741-
TİP: % 1,349.495-
ATA İTTİFAKI: % 2,1915.523-
ZAFER PARTİSİ: % 1,9814.030-
AP: % 0,211.493-
MEMLEKET: % 1,268.945-
GENÇPARTİ: % 0,433.052-
OSMAN YAMAN: % 0,342.449-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,191.356-
SOL PARTİ: % 0,09640-
TKP: % 0,08575-
TKH: % 0,02141-
VATAN PARTİSİ: % 0,161.154-
HAK-PAR: % 0,09631-
MİLLET: % 0,09613-
AB: % 0,06429-
HKP: % 0,05376-
ALİ ÇAVUŞ: % 0,02130-
MUSTAFA KARA: % 0,0192-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title