MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 441.082Açılan Sandık : 1.660Açılan Sandık Oranı : % 97.02Kullanılan Oy : 385.233Geçerli Oy : 378.649Katılım Oranı : % 90.02Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,90245.7444 AK PARTİ : % 37,35141.4293 MHP : % 22,4284.8791 BBP : % 2,8810.
|Toplam Sandık
|:
|1.711
|Toplam Seçmen
|:
|441.082
|Açılan Sandık
|:
|1.660
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.02
|Kullanılan Oy
|:
|385.233
|Geçerli Oy
|:
|378.649
|Katılım Oranı
|:
|% 90.02
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,90
|245.744
|4
|AK PARTİ
|:
|% 37,35
|141.429
|3
|MHP
|:
|% 22,42
|84.879
|1
|BBP
|:
|% 2,88
|10.894
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,25
|8.542
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,57
|119.548
|1
|CHP
|:
|% 20,41
|77.268
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,17
|42.280
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,31
|4.947
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,31
|4.947
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,64
|2.440
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,34
|1.295
|-
|TİP
|:
|% 0,30
|1.145
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,54
|2.048
|-
|ANAP
|:
|% 0,19
|716
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|475
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|220
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|204
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|51
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|372
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|302
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|283
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|262
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|235
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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