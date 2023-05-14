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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 441.082Açılan Sandık : 1.660Açılan Sandık Oranı : % 97.02Kullanılan Oy : 385.233Geçerli Oy : 378.649Katılım Oranı : % 90.02Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,90245.7444 AK PARTİ : % 37,35141.4293 MHP : % 22,4284.8791 BBP : % 2,8810.

Toplam Sandık: 1.711
Toplam Seçmen: 441.082
Açılan Sandık: 1.660
Açılan Sandık Oranı: % 97.02
Kullanılan Oy: 385.233
Geçerli Oy: 378.649
Katılım Oranı: % 90.02

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,90245.7444
AK PARTİ: % 37,35141.4293
MHP: % 22,4284.8791
BBP: % 2,8810.894-
YENİDEN REFAH: % 2,258.542-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,57119.5481
CHP: % 20,4177.2681
İYİ PARTİ: % 11,1742.280-
ATA İTTİFAKI: % 1,314.947-
ZAFER PARTİSİ: % 1,314.947-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,642.440-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,341.295-
TİP: % 0,301.145-
MEMLEKET: % 0,542.048-
ANAP: % 0,19716-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13475-
SOL PARTİ: % 0,06220-
TKP: % 0,05204-
TKH: % 0,0151-
MİLLET: % 0,10372-
HAK-PAR: % 0,08302-
GBP: % 0,07283-
VATAN PARTİSİ: % 0,07262-
HKP: % 0,06235-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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