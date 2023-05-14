MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 613.673Açılan Sandık : 1.998Açılan Sandık Oranı : % 92.59Kullanılan Oy : 493.794Geçerli Oy : 483.357Katılım Oranı : % 88.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,26315.4464 AK PARTİ : % 48,21233.0354 MHP : % 10,9652.
|Toplam Sandık
|:
|2.158
|Toplam Seçmen
|:
|613.673
|Açılan Sandık
|:
|1.998
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.59
|Kullanılan Oy
|:
|493.794
|Geçerli Oy
|:
|483.357
|Katılım Oranı
|:
|% 88.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,26
|315.446
|4
|AK PARTİ
|:
|% 48,21
|233.035
|4
|MHP
|:
|% 10,96
|52.980
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,52
|21.873
|-
|BBP
|:
|% 1,56
|7.558
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,93
|144.640
|2
|CHP
|:
|% 17,60
|85.060
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,33
|59.580
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,03
|9.816
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,69
|8.172
|-
|AP
|:
|% 0,34
|1.644
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,79
|3.828
|-
|TEOMAN YILMAZ
|:
|% 0,57
|2.760
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,55
|2.641
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,31
|1.494
|-
|TİP
|:
|% 0,24
|1.147
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|617
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|598
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|271
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|231
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|96
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|566
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|480
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|350
|-
|YP
|:
|% 0,02
|122
|-
|HÜSEYİN KARAHAN
|:
|% 0,01
|61
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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