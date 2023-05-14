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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 613.673Açılan Sandık : 1.998Açılan Sandık Oranı : % 92.59Kullanılan Oy : 493.794Geçerli Oy : 483.357Katılım Oranı : % 88.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,26315.4464 AK PARTİ : % 48,21233.0354 MHP : % 10,9652.

Toplam Sandık: 2.158
Toplam Seçmen: 613.673
Açılan Sandık: 1.998
Açılan Sandık Oranı: % 92.59
Kullanılan Oy: 493.794
Geçerli Oy: 483.357
Katılım Oranı: % 88.5

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,26315.4464
AK PARTİ: % 48,21233.0354
MHP: % 10,9652.980-
YENİDEN REFAH: % 4,5221.873-
BBP: % 1,567.558-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,93144.6402
CHP: % 17,6085.0601
İYİ PARTİ: % 12,3359.5801
ATA İTTİFAKI: % 2,039.816-
ZAFER PARTİSİ: % 1,698.172-
AP: % 0,341.644-
MEMLEKET: % 0,793.828-
TEOMAN YILMAZ: % 0,572.760-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,552.641-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,311.494-
TİP: % 0,241.147-
VATAN PARTİSİ: % 0,13617-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12598-
TKP: % 0,06271-
SOL PARTİ: % 0,05231-
TKH: % 0,0296-
HAK-PAR: % 0,12566-
MİLLET: % 0,10480-
HKP: % 0,07350-
YP: % 0,02122-
HÜSEYİN KARAHAN: % 0,0161-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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