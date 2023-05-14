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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.749Açılan Sandık : 330Açılan Sandık Oranı : % 97.92Kullanılan Oy : 55.278Geçerli Oy : 54.202Katılım Oranı : % 87.24Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,6623.6641 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,6623.6641MİLLET İTTİFAKI : % 34,5418.

Toplam Sandık: 337
Toplam Seçmen: 65.749
Açılan Sandık: 330
Açılan Sandık Oranı: % 97.92
Kullanılan Oy: 55.278
Geçerli Oy: 54.202
Katılım Oranı: % 87.24

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 43,6623.6641
YEŞİL SOL PARTİ: % 43,6623.6641
MİLLET İTTİFAKI: % 34,5418.723-
CHP: % 32,3317.522-
İYİ PARTİ: % 2,221.201-
CUMHUR İTTİFAKI: % 18,8410.212-
AK PARTİ: % 12,156.584-
MHP: % 5,442.949-
YENİDEN REFAH: % 0,96518-
BBP: % 0,30161-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 1,62879-
SOL PARTİ: % 1,23668-
TKP: % 0,27146-
TKH: % 0,1265-
MEMLEKET: % 0,46249-
ANAP: % 0,1475-
GENÇPARTİ: % 0,1162-
ATA İTTİFAKI: % 0,1158-
AP: % 0,1158-
HAK-PAR: % 0,0846-
GBP: % 0,0843-
VATAN PARTİSİ: % 0,0841-
MİLLET: % 0,0632-
YP: % 0,0424-
HKP: % 0,0424-
MİLLİ YOL: % 0,0213-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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