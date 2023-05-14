MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.749Açılan Sandık : 330Açılan Sandık Oranı : % 97.92Kullanılan Oy : 55.278Geçerli Oy : 54.202Katılım Oranı : % 87.24Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,6623.6641 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,6623.6641MİLLET İTTİFAKI : % 34,5418.
|Toplam Sandık
|:
|337
|Toplam Seçmen
|:
|65.749
|Açılan Sandık
|:
|330
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.92
|Kullanılan Oy
|:
|55.278
|Geçerli Oy
|:
|54.202
|Katılım Oranı
|:
|% 87.24
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 43,66
|23.664
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 43,66
|23.664
|1
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,54
|18.723
|-
|CHP
|:
|% 32,33
|17.522
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 2,22
|1.201
|-
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 18,84
|10.212
|-
|AK PARTİ
|:
|% 12,15
|6.584
|-
|MHP
|:
|% 5,44
|2.949
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,96
|518
|-
|BBP
|:
|% 0,30
|161
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 1,62
|879
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 1,23
|668
|-
|TKP
|:
|% 0,27
|146
|-
|TKH
|:
|% 0,12
|65
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,46
|249
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|75
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|62
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|58
|-
|AP
|:
|% 0,11
|58
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|46
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|43
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|41
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|32
|-
|YP
|:
|% 0,04
|24
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|24
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|13
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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