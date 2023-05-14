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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 709.057Açılan Sandık : 1.829Açılan Sandık Oranı : % 79.49Kullanılan Oy : 431.569Geçerli Oy : 413.766Katılım Oranı : % 77.8Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 52,87218.7776 YEŞİL SOL PARTİ : % 52,88218.

Toplam Sandık: 2.301
Toplam Seçmen: 709.057
Açılan Sandık: 1.829
Açılan Sandık Oranı: % 79.49
Kullanılan Oy: 431.569
Geçerli Oy: 413.766
Katılım Oranı: % 77.8

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 52,87218.7776
YEŞİL SOL PARTİ: % 52,88218.7776
CUMHUR İTTİFAKI: % 34,78143.9102
AK PARTİ: % 26,01107.6342
MHP: % 4,8420.018-
YENİDEN REFAH: % 3,0612.655-
BBP: % 0,873.603-
MİLLET İTTİFAKI: % 8,5635.407-
CHP: % 8,5635.407-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,732.999-
SOL PARTİ: % 0,552.267-
TKP: % 0,13516-
TKH: % 0,05216-
ATA İTTİFAKI: % 0,692.870-
ZAFER PARTİSİ: % 0,692.870-
MEMLEKET: % 0,461.881-
NAZİF ÇETİN: % 0,17718-
HKP: % 0,17708-
HAK-PAR: % 0,15636-
VATAN PARTİSİ: % 0,09385-
ZAFER ŞAHİN: % 0,09371-
İDRİS AHİ: % 0,08343-
MİLLİ YOL: % 0,05218-
MİLLET: % 0,05200-
GÜVEN TURGUL: % 0,0280-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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