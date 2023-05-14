MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 709.057Açılan Sandık : 1.829Açılan Sandık Oranı : % 79.49Kullanılan Oy : 431.569Geçerli Oy : 413.766Katılım Oranı : % 77.8Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 52,87218.7776 YEŞİL SOL PARTİ : % 52,88218.
|Toplam Sandık
|:
|2.301
|Toplam Seçmen
|:
|709.057
|Açılan Sandık
|:
|1.829
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.49
|Kullanılan Oy
|:
|431.569
|Geçerli Oy
|:
|413.766
|Katılım Oranı
|:
|% 77.8
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 52,87
|218.777
|6
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 52,88
|218.777
|6
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 34,78
|143.910
|2
|AK PARTİ
|:
|% 26,01
|107.634
|2
|MHP
|:
|% 4,84
|20.018
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,06
|12.655
|-
|BBP
|:
|% 0,87
|3.603
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 8,56
|35.407
|-
|CHP
|:
|% 8,56
|35.407
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,73
|2.999
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,55
|2.267
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|516
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|216
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,69
|2.870
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,69
|2.870
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,46
|1.881
|-
|NAZİF ÇETİN
|:
|% 0,17
|718
|-
|HKP
|:
|% 0,17
|708
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,15
|636
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|385
|-
|ZAFER ŞAHİN
|:
|% 0,09
|371
|-
|İDRİS AHİ
|:
|% 0,08
|343
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|218
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|200
|-
|GÜVEN TURGUL
|:
|% 0,02
|80
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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