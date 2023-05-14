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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 205.380Açılan Sandık : 558Açılan Sandık Oranı : % 94.74Kullanılan Oy : 172.761Geçerli Oy : 165.972Katılım Oranı : % 88.54Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,8379.3872 AK PARTİ : % 33,8356.1572 MHP : % 11,2618.693- YENİDEN REFAH : % 2,083.

Toplam Sandık: 589
Toplam Seçmen: 205.380
Açılan Sandık: 558
Açılan Sandık Oranı: % 94.74
Kullanılan Oy: 172.761
Geçerli Oy: 165.972
Katılım Oranı: % 88.54

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,8379.3872
AK PARTİ: % 33,8356.1572
MHP: % 11,2618.693-
YENİDEN REFAH: % 2,083.450-
BBP: % 0,651.087-
MİLLET İTTİFAKI: % 38,4663.8241
CHP: % 29,1048.3011
İYİ PARTİ: % 9,3515.523-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 6,5310.842-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,749.521-
TİP: % 0,801.321-
MEMLEKET: % 2,764.574-
ATA İTTİFAKI: % 2,183.624-
ZAFER PARTİSİ: % 1,973.266-
AP: % 0,22358-
GENÇPARTİ: % 0,18303-
ANAP: % 0,15248-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,15246-
SOL PARTİ: % 0,08132-
TKP: % 0,0591-
TKH: % 0,0123-
MİLLET: % 0,13209-
VATAN PARTİSİ: % 0,08131-
AB: % 0,07110-
GBP: % 0,0699-
HAK-PAR: % 0,0586-
HKP: % 0,0463-
MİLLİ YOL: % 0,0349-
YP: % 0,0227-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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