MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 205.380Açılan Sandık : 558Açılan Sandık Oranı : % 94.74Kullanılan Oy : 172.761Geçerli Oy : 165.972Katılım Oranı : % 88.54Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,8379.3872 AK PARTİ : % 33,8356.1572 MHP : % 11,2618.693- YENİDEN REFAH : % 2,083.
|Toplam Sandık
|:
|589
|Toplam Seçmen
|:
|205.380
|Açılan Sandık
|:
|558
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.74
|Kullanılan Oy
|:
|172.761
|Geçerli Oy
|:
|165.972
|Katılım Oranı
|:
|% 88.54
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,83
|79.387
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,83
|56.157
|2
|MHP
|:
|% 11,26
|18.693
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,08
|3.450
|-
|BBP
|:
|% 0,65
|1.087
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 38,46
|63.824
|1
|CHP
|:
|% 29,10
|48.301
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,35
|15.523
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 6,53
|10.842
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,74
|9.521
|-
|TİP
|:
|% 0,80
|1.321
|-
|MEMLEKET
|:
|% 2,76
|4.574
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,18
|3.624
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,97
|3.266
|-
|AP
|:
|% 0,22
|358
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,18
|303
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|248
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|246
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|132
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|91
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|23
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|209
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|131
|-
|AB
|:
|% 0,07
|110
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|99
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|86
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|63
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|49
|-
|YP
|:
|% 0,02
|27
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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