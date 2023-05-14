Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 301.162Açılan Sandık : 1.276Açılan Sandık Oranı : % 98.23Kullanılan Oy : 253.284Geçerli Oy : 249.193Katılım Oranı : % 85.73Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,95181.7733 AK PARTİ : % 43,73108.9842 MHP : % 23,3158.

Toplam Sandık: 1.299
Toplam Seçmen: 301.162
Açılan Sandık: 1.276
Açılan Sandık Oranı: % 98.23
Kullanılan Oy: 253.284
Geçerli Oy: 249.193
Katılım Oranı: % 85.73

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 72,95181.7733
AK PARTİ: % 43,73108.9842
MHP: % 23,3158.0781
YENİDEN REFAH: % 4,3410.820-
BBP: % 1,563.891-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,2858.0101
İYİ PARTİ: % 23,2858.0101
ATA İTTİFAKI: % 1,172.919-
ZAFER PARTİSİ: % 1,172.919-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,551.379-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,37922-
TİP: % 0,18457-
MEMLEKET: % 0,491.211-
ANAP: % 0,32809-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17424-
SOL PARTİ: % 0,09218-
TKP: % 0,06156-
TKH: % 0,0250-
VATAN PARTİSİ: % 0,14338-
MİLLET: % 0,12287-
GENÇPARTİ: % 0,10256-
HAK-PAR: % 0,10242-
HKP: % 0,08204-
YP: % 0,0251-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title