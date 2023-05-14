MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 301.162Açılan Sandık : 1.276Açılan Sandık Oranı : % 98.23Kullanılan Oy : 253.284Geçerli Oy : 249.193Katılım Oranı : % 85.73Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,95181.7733 AK PARTİ : % 43,73108.9842 MHP : % 23,3158.
|Toplam Sandık
|:
|1.299
|Toplam Seçmen
|:
|301.162
|Açılan Sandık
|:
|1.276
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.23
|Kullanılan Oy
|:
|253.284
|Geçerli Oy
|:
|249.193
|Katılım Oranı
|:
|% 85.73
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 72,95
|181.773
|3
|AK PARTİ
|:
|% 43,73
|108.984
|2
|MHP
|:
|% 23,31
|58.078
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,34
|10.820
|-
|BBP
|:
|% 1,56
|3.891
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,28
|58.010
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 23,28
|58.010
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,17
|2.919
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,17
|2.919
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,55
|1.379
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,37
|922
|-
|TİP
|:
|% 0,18
|457
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,49
|1.211
|-
|ANAP
|:
|% 0,32
|809
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|424
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|218
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|156
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|50
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,14
|338
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|287
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|256
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|242
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|204
|-
|YP
|:
|% 0,02
|51
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500