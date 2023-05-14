MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 459.002Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 96.55Kullanılan Oy : 385.909Geçerli Oy : 373.494Katılım Oranı : % 87.46Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,01194.2463 AK PARTİ : % 40,35150.7133 MHP : % 8,4531.
|Toplam Sandık
|:
|1.538
|Toplam Seçmen
|:
|459.002
|Açılan Sandık
|:
|1.485
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.55
|Kullanılan Oy
|:
|385.909
|Geçerli Oy
|:
|373.494
|Katılım Oranı
|:
|% 87.46
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 52,01
|194.246
|3
|AK PARTİ
|:
|% 40,35
|150.713
|3
|MHP
|:
|% 8,45
|31.541
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,43
|9.076
|-
|BBP
|:
|% 0,78
|2.916
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 42,07
|157.116
|2
|CHP
|:
|% 32,16
|120.129
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,90
|36.987
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,81
|6.758
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,38
|5.170
|-
|AP
|:
|% 0,43
|1.588
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,77
|2.884
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,65
|2.445
|-
|TİP
|:
|% 0,35
|1.313
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,30
|1.132
|-
|ANAP
|:
|% 0,26
|965
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,22
|825
|-
|AB
|:
|% 0,17
|637
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|625
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|291
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|207
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|127
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|510
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|499
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|483
|-
|HKP
|:
|% 0,09
|324
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|253
|-
|YP
|:
|% 0,03
|115
|-
|IŞIL AKSU
|:
|% 0,03
|103
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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