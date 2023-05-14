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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 459.002Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 96.55Kullanılan Oy : 385.909Geçerli Oy : 373.494Katılım Oranı : % 87.46Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,01194.2463 AK PARTİ : % 40,35150.7133 MHP : % 8,4531.

Toplam Sandık: 1.538
Toplam Seçmen: 459.002
Açılan Sandık: 1.485
Açılan Sandık Oranı: % 96.55
Kullanılan Oy: 385.909
Geçerli Oy: 373.494
Katılım Oranı: % 87.46

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 52,01194.2463
AK PARTİ: % 40,35150.7133
MHP: % 8,4531.541-
YENİDEN REFAH: % 2,439.076-
BBP: % 0,782.916-
MİLLET İTTİFAKI: % 42,07157.1162
CHP: % 32,16120.1292
İYİ PARTİ: % 9,9036.987-
ATA İTTİFAKI: % 1,816.758-
ZAFER PARTİSİ: % 1,385.170-
AP: % 0,431.588-
MEMLEKET: % 0,772.884-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,652.445-
TİP: % 0,351.313-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,301.132-
ANAP: % 0,26965-
GENÇPARTİ: % 0,22825-
AB: % 0,17637-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17625-
TKP: % 0,08291-
SOL PARTİ: % 0,06207-
TKH: % 0,03127-
HAK-PAR: % 0,14510-
VATAN PARTİSİ: % 0,13499-
MİLLET: % 0,13483-
HKP: % 0,09324-
GBP: % 0,07253-
YP: % 0,03115-
IŞIL AKSU: % 0,03103-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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