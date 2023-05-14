MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 296.378Açılan Sandık : 1.629Açılan Sandık Oranı : % 98.43Kullanılan Oy : 253.530Geçerli Oy : 245.599Katılım Oranı : % 87.64Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,39160.5982 AK PARTİ : % 45,37111.4262 MHP : % 15,0436.
|Toplam Sandık
|:
|1.655
|Toplam Seçmen
|:
|296.378
|Açılan Sandık
|:
|1.629
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.43
|Kullanılan Oy
|:
|253.530
|Geçerli Oy
|:
|245.599
|Katılım Oranı
|:
|% 87.64
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,39
|160.598
|2
|AK PARTİ
|:
|% 45,37
|111.426
|2
|MHP
|:
|% 15,04
|36.941
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,00
|9.820
|-
|BBP
|:
|% 0,98
|2.411
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,28
|71.906
|1
|CHP
|:
|% 21,62
|53.108
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,65
|18.798
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,98
|4.868
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,53
|3.761
|-
|AP
|:
|% 0,45
|1.107
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,69
|1.702
|-
|ANAP
|:
|% 0,37
|898
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|569
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,23
|569
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|378
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|207
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|87
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|84
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,15
|376
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|295
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|276
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|272
|-
|HKP
|:
|% 0,11
|262
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|158
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|121
|-
|HASAN DOĞAN VURDU
|:
|% 0,03
|60
|-
|YP
|:
|% 0,02
|54
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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