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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 296.378Açılan Sandık : 1.629Açılan Sandık Oranı : % 98.43Kullanılan Oy : 253.530Geçerli Oy : 245.599Katılım Oranı : % 87.64Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,39160.5982 AK PARTİ : % 45,37111.4262 MHP : % 15,0436.

Toplam Sandık: 1.655
Toplam Seçmen: 296.378
Açılan Sandık: 1.629
Açılan Sandık Oranı: % 98.43
Kullanılan Oy: 253.530
Geçerli Oy: 245.599
Katılım Oranı: % 87.64

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,39160.5982
AK PARTİ: % 45,37111.4262
MHP: % 15,0436.941-
YENİDEN REFAH: % 4,009.820-
BBP: % 0,982.411-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,2871.9061
CHP: % 21,6253.1081
İYİ PARTİ: % 7,6518.798-
ATA İTTİFAKI: % 1,984.868-
ZAFER PARTİSİ: % 1,533.761-
AP: % 0,451.107-
MEMLEKET: % 0,691.702-
ANAP: % 0,37898-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,23569-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,23569-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16378-
TKP: % 0,09207-
SOL PARTİ: % 0,0487-
TKH: % 0,0384-
GENÇPARTİ: % 0,15376-
HAK-PAR: % 0,12295-
MİLLET: % 0,11276-
VATAN PARTİSİ: % 0,11272-
HKP: % 0,11262-
GBP: % 0,07158-
MİLLİ YOL: % 0,05121-
HASAN DOĞAN VURDU: % 0,0360-
YP: % 0,0254-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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