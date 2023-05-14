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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.029.721Açılan Sandık : 3.076Açılan Sandık Oranı : % 96.88Kullanılan Oy : 903.745Geçerli Oy : 886.451Katılım Oranı : % 90.84Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,20577.9647 AK PARTİ : % 40,54359.4085 MHP : % 19,23170.

Toplam Sandık: 3.175
Toplam Seçmen: 1.029.721
Açılan Sandık: 3.076
Açılan Sandık Oranı: % 96.88
Kullanılan Oy: 903.745
Geçerli Oy: 886.451
Katılım Oranı: % 90.84

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,20577.9647
AK PARTİ: % 40,54359.4085
MHP: % 19,23170.5032
YENİDEN REFAH: % 3,5331.253-
BBP: % 1,9016.800-
MİLLET İTTİFAKI: % 27,10240.2083
CHP: % 16,97150.4162
İYİ PARTİ: % 10,1389.7921
ATA İTTİFAKI: % 3,0326.885-
ZAFER PARTİSİ: % 3,0326.885-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,1510.186-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,807.135-
TİP: % 0,343.051-
MEMLEKET: % 0,857.511-
MUTLU AKKAYA: % 0,827.234-
VEDAT ALİ ÖZIŞIK: % 0,242.140-
VATAN PARTİSİ: % 0,131.132-
GENÇPARTİ: % 0,121.058-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09799-
TKP: % 0,05411-
SOL PARTİ: % 0,03274-
TKH: % 0,01114-
MİLLET: % 0,09761-
MİLLİ YOL: % 0,06537-
EMRE ÇAKMAKÇİ: % 0,04396-
HAK-PAR: % 0,04376-
HKP: % 0,04337-
YP: % 0,03258-
AHMET ÜLGEN: % 0,01103-
BİLAL BULUT: % 0,0198-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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