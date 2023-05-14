MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.029.721Açılan Sandık : 3.076Açılan Sandık Oranı : % 96.88Kullanılan Oy : 903.745Geçerli Oy : 886.451Katılım Oranı : % 90.84Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,20577.9647 AK PARTİ : % 40,54359.4085 MHP : % 19,23170.
|Toplam Sandık
|:
|3.175
|Toplam Seçmen
|:
|1.029.721
|Açılan Sandık
|:
|3.076
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.88
|Kullanılan Oy
|:
|903.745
|Geçerli Oy
|:
|886.451
|Katılım Oranı
|:
|% 90.84
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,20
|577.964
|7
|AK PARTİ
|:
|% 40,54
|359.408
|5
|MHP
|:
|% 19,23
|170.503
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,53
|31.253
|-
|BBP
|:
|% 1,90
|16.800
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 27,10
|240.208
|3
|CHP
|:
|% 16,97
|150.416
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,13
|89.792
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,03
|26.885
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 3,03
|26.885
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,15
|10.186
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,80
|7.135
|-
|TİP
|:
|% 0,34
|3.051
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,85
|7.511
|-
|MUTLU AKKAYA
|:
|% 0,82
|7.234
|-
|VEDAT ALİ ÖZIŞIK
|:
|% 0,24
|2.140
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|1.132
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|1.058
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|799
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|411
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|274
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|114
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|761
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|537
|-
|EMRE ÇAKMAKÇİ
|:
|% 0,04
|396
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|376
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|337
|-
|YP
|:
|% 0,03
|258
|-
|AHMET ÜLGEN
|:
|% 0,01
|103
|-
|BİLAL BULUT
|:
|% 0,01
|98
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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