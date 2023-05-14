MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.809Açılan Sandık : 697Açılan Sandık Oranı : % 96.81Kullanılan Oy : 171.830Geçerli Oy : 168.919Katılım Oranı : % 87.49Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,31100.1832 AK PARTİ : % 35,3059.6221 MHP : % 21,4236.1831 YENİDEN REFAH : % 1,853.
|Toplam Sandık
|:
|720
|Toplam Seçmen
|:
|203.809
|Açılan Sandık
|:
|697
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.81
|Kullanılan Oy
|:
|171.830
|Geçerli Oy
|:
|168.919
|Katılım Oranı
|:
|% 87.49
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,31
|100.183
|2
|AK PARTİ
|:
|% 35,30
|59.622
|1
|MHP
|:
|% 21,42
|36.183
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,85
|3.128
|-
|BBP
|:
|% 0,74
|1.250
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 37,21
|62.861
|1
|CHP
|:
|% 26,89
|45.429
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,32
|17.432
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,57
|2.647
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,37
|2.318
|-
|AP
|:
|% 0,20
|329
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,42
|704
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,31
|524
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,31
|524
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|363
|-
|MUSTAFA BABACAN
|:
|% 0,13
|217
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|192
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,08
|137
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|74
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,02
|41
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|22
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|137
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|102
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|75
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|70
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|46
|-
|YP
|:
|% 0,02
|33
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500