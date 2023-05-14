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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.809Açılan Sandık : 697Açılan Sandık Oranı : % 96.81Kullanılan Oy : 171.830Geçerli Oy : 168.919Katılım Oranı : % 87.49Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,31100.1832 AK PARTİ : % 35,3059.6221 MHP : % 21,4236.1831 YENİDEN REFAH : % 1,853.

Toplam Sandık: 720
Toplam Seçmen: 203.809
Açılan Sandık: 697
Açılan Sandık Oranı: % 96.81
Kullanılan Oy: 171.830
Geçerli Oy: 168.919
Katılım Oranı: % 87.49

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,31100.1832
AK PARTİ: % 35,3059.6221
MHP: % 21,4236.1831
YENİDEN REFAH: % 1,853.128-
BBP: % 0,741.250-
MİLLET İTTİFAKI: % 37,2162.8611
CHP: % 26,8945.4291
İYİ PARTİ: % 10,3217.432-
ATA İTTİFAKI: % 1,572.647-
ZAFER PARTİSİ: % 1,372.318-
AP: % 0,20329-
MEMLEKET: % 0,42704-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,31524-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,31524-
ANAP: % 0,22363-
MUSTAFA BABACAN: % 0,13217-
VATAN PARTİSİ: % 0,11192-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,08137-
TKP: % 0,0474-
SOL PARTİ: % 0,0241-
TKH: % 0,0122-
GENÇPARTİ: % 0,08137-
MİLLET: % 0,06102-
HKP: % 0,0575-
HAK-PAR: % 0,0470-
MİLLİ YOL: % 0,0346-
YP: % 0,0233-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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