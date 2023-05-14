MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 292.547Açılan Sandık : 879Açılan Sandık Oranı : % 95.65Kullanılan Oy : 251.196Geçerli Oy : 246.461Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 61,55151.6932 CHP : % 46,06113.5272 İYİ PARTİ : % 15,4838.
|Toplam Sandık
|:
|919
|Toplam Seçmen
|:
|292.547
|Açılan Sandık
|:
|879
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.65
|Kullanılan Oy
|:
|251.196
|Geçerli Oy
|:
|246.461
|Katılım Oranı
|:
|% 90.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 61,55
|151.693
|2
|CHP
|:
|% 46,06
|113.527
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 15,48
|38.166
|-
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 30,60
|75.408
|1
|AK PARTİ
|:
|% 24,66
|60.785
|1
|MHP
|:
|% 4,77
|11.763
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,63
|1.547
|-
|BBP
|:
|% 0,53
|1.313
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,19
|7.873
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,68
|4.134
|-
|TİP
|:
|% 1,52
|3.739
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,57
|3.860
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,33
|3.279
|-
|AP
|:
|% 0,24
|581
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,85
|2.085
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,35
|864
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,21
|525
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,11
|265
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|198
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|62
|-
|GBP
|:
|% 0,17
|415
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|379
|-
|AB
|:
|% 0,10
|253
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|239
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|221
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|212
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|168
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|97
|-
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|:
|% 0,03
|75
|-
|YP
|:
|% 0,03
|67
|-
|SEZER DÜNDARLI
|:
|% 0,01
|21
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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