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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 292.547Açılan Sandık : 879Açılan Sandık Oranı : % 95.65Kullanılan Oy : 251.196Geçerli Oy : 246.461Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 61,55151.6932 CHP : % 46,06113.5272 İYİ PARTİ : % 15,4838.

Toplam Sandık: 919
Toplam Seçmen: 292.547
Açılan Sandık: 879
Açılan Sandık Oranı: % 95.65
Kullanılan Oy: 251.196
Geçerli Oy: 246.461
Katılım Oranı: % 90.08

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 61,55151.6932
CHP: % 46,06113.5272
İYİ PARTİ: % 15,4838.166-
CUMHUR İTTİFAKI: % 30,6075.4081
AK PARTİ: % 24,6660.7851
MHP: % 4,7711.763-
YENİDEN REFAH: % 0,631.547-
BBP: % 0,531.313-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,197.873-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,684.134-
TİP: % 1,523.739-
ATA İTTİFAKI: % 1,573.860-
ZAFER PARTİSİ: % 1,333.279-
AP: % 0,24581-
MEMLEKET: % 0,852.085-
GENÇPARTİ: % 0,35864-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,21525-
SOL PARTİ: % 0,11265-
TKP: % 0,08198-
TKH: % 0,0262-
GBP: % 0,17415-
ANAP: % 0,15379-
AB: % 0,10253-
MİLLET: % 0,10239-
VATAN PARTİSİ: % 0,09221-
HAK-PAR: % 0,09212-
HKP: % 0,07168-
MİLLİ YOL: % 0,0497-
AHMET MÜNÜR BEDERLİ: % 0,0375-
YP: % 0,0367-
SEZER DÜNDARLI: % 0,0121-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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