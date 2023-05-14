MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.676Açılan Sandık : 680Açılan Sandık Oranı : % 99.13Kullanılan Oy : 154.199Geçerli Oy : 148.037Katılım Oranı : % 89.24Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,9182.7631 AK PARTİ : % 38,2256.5841 MHP : % 14,8421.969- YENİDEN REFAH : % 1,742.
|Toplam Sandık
|:
|686
|Toplam Seçmen
|:
|174.676
|Açılan Sandık
|:
|680
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.13
|Kullanılan Oy
|:
|154.199
|Geçerli Oy
|:
|148.037
|Katılım Oranı
|:
|% 89.24
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,91
|82.763
|1
|AK PARTİ
|:
|% 38,22
|56.584
|1
|MHP
|:
|% 14,84
|21.969
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,74
|2.572
|-
|BBP
|:
|% 1,11
|1.638
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,41
|53.897
|1
|CHP
|:
|% 29,11
|43.089
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,30
|10.808
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,89
|4.283
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,49
|3.683
|-
|TİP
|:
|% 0,40
|600
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,32
|3.432
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,94
|2.880
|-
|AP
|:
|% 0,37
|552
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,74
|1.102
|-
|ANAP
|:
|% 0,26
|389
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|298
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|131
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|129
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|38
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,14
|207
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|145
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|128
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|119
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|114
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|86
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|79
|-
|YP
|:
|% 0,02
|27
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500