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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.676Açılan Sandık : 680Açılan Sandık Oranı : % 99.13Kullanılan Oy : 154.199Geçerli Oy : 148.037Katılım Oranı : % 89.24Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,9182.7631 AK PARTİ : % 38,2256.5841 MHP : % 14,8421.969- YENİDEN REFAH : % 1,742.

Toplam Sandık: 686
Toplam Seçmen: 174.676
Açılan Sandık: 680
Açılan Sandık Oranı: % 99.13
Kullanılan Oy: 154.199
Geçerli Oy: 148.037
Katılım Oranı: % 89.24

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,9182.7631
AK PARTİ: % 38,2256.5841
MHP: % 14,8421.969-
YENİDEN REFAH: % 1,742.572-
BBP: % 1,111.638-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,4153.8971
CHP: % 29,1143.0891
İYİ PARTİ: % 7,3010.808-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,894.283-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,493.683-
TİP: % 0,40600-
ATA İTTİFAKI: % 2,323.432-
ZAFER PARTİSİ: % 1,942.880-
AP: % 0,37552-
MEMLEKET: % 0,741.102-
ANAP: % 0,26389-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,20298-
TKP: % 0,09131-
SOL PARTİ: % 0,09129-
TKH: % 0,0338-
MİLLİ YOL: % 0,14207-
GBP: % 0,10145-
GENÇPARTİ: % 0,09128-
MİLLET: % 0,08119-
HAK-PAR: % 0,08114-
VATAN PARTİSİ: % 0,0686-
HKP: % 0,0579-
YP: % 0,0227-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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