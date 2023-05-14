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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.459Açılan Sandık : 388Açılan Sandık Oranı : % 98.48Kullanılan Oy : 84.607Geçerli Oy : 82.852Katılım Oranı : % 87.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,8057.8332 AK PARTİ : % 39,8232.9941 MHP : % 27,2922.6111 YENİDEN REFAH : % 2,291.

Toplam Sandık: 394
Toplam Seçmen: 97.459
Açılan Sandık: 388
Açılan Sandık Oranı: % 98.48
Kullanılan Oy: 84.607
Geçerli Oy: 82.852
Katılım Oranı: % 87.5

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,8057.8332
AK PARTİ: % 39,8232.9941
MHP: % 27,2922.6111
YENİDEN REFAH: % 2,291.893-
BBP: % 0,40335-
MİLLET İTTİFAKI: % 25,9121.468-
CHP: % 20,2316.758-
İYİ PARTİ: % 5,694.710-
ATA İTTİFAKI: % 1,831.513-
ZAFER PARTİSİ: % 1,691.400-
AP: % 0,14113-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,84695-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,84695-
MEMLEKET: % 0,66546-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14113-
TKP: % 0,0867-
SOL PARTİ: % 0,0328-
TKH: % 0,0218-
GENÇPARTİ: % 0,13111-
ANAP: % 0,12103-
AB: % 0,1080-
MİLLET: % 0,0862-
VATAN PARTİSİ: % 0,0651-
GBP: % 0,0651-
HAK-PAR: % 0,0538-
HKP: % 0,0437-
YP: % 0,0324-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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