MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.459Açılan Sandık : 388Açılan Sandık Oranı : % 98.48Kullanılan Oy : 84.607Geçerli Oy : 82.852Katılım Oranı : % 87.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,8057.8332 AK PARTİ : % 39,8232.9941 MHP : % 27,2922.6111 YENİDEN REFAH : % 2,291.
|Toplam Sandık
|:
|394
|Toplam Seçmen
|:
|97.459
|Açılan Sandık
|:
|388
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.48
|Kullanılan Oy
|:
|84.607
|Geçerli Oy
|:
|82.852
|Katılım Oranı
|:
|% 87.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,80
|57.833
|2
|AK PARTİ
|:
|% 39,82
|32.994
|1
|MHP
|:
|% 27,29
|22.611
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,29
|1.893
|-
|BBP
|:
|% 0,40
|335
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 25,91
|21.468
|-
|CHP
|:
|% 20,23
|16.758
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,69
|4.710
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,83
|1.513
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,69
|1.400
|-
|AP
|:
|% 0,14
|113
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,84
|695
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,84
|695
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,66
|546
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|113
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|67
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|28
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|18
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|111
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|103
|-
|AB
|:
|% 0,10
|80
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|62
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|51
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|51
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|38
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|37
|-
|YP
|:
|% 0,03
|24
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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