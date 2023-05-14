MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.519.674Açılan Sandık : 3.573Açılan Sandık Oranı : % 82.57Kullanılan Oy : 1.139.274Geçerli Oy : 1.119.786Katılım Oranı : % 91.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,59611.2629 AK PARTİ : % 39,52442.5627 MHP : % 8,1591.
|Toplam Sandık
|:
|4.327
|Toplam Seçmen
|:
|1.519.674
|Açılan Sandık
|:
|3.573
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82.57
|Kullanılan Oy
|:
|1.139.274
|Geçerli Oy
|:
|1.119.786
|Katılım Oranı
|:
|% 91.53
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 54,59
|611.262
|9
|AK PARTİ
|:
|% 39,52
|442.562
|7
|MHP
|:
|% 8,15
|91.238
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,76
|64.457
|1
|BBP
|:
|% 1,16
|13.005
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,30
|372.857
|5
|CHP
|:
|% 23,61
|264.431
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,68
|108.426
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 5,49
|61.489
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,49
|61.489
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,45
|27.442
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,23
|24.931
|-
|AP
|:
|% 0,22
|2.511
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,20
|13.392
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,21
|2.397
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|1.282
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|839
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|276
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,20
|2.180
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|1.484
|-
|AB
|:
|% 0,09
|1.036
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|861
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|516
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|486
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|378
|-
|YP
|:
|% 0,02
|257
|-
Kaynak: AA / Güncel
Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500