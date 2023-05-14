Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.519.674Açılan Sandık : 3.573Açılan Sandık Oranı : % 82.57Kullanılan Oy : 1.139.274Geçerli Oy : 1.119.786Katılım Oranı : % 91.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,59611.2629 AK PARTİ : % 39,52442.5627 MHP : % 8,1591.

Toplam Sandık: 4.327
Toplam Seçmen: 1.519.674
Açılan Sandık: 3.573
Açılan Sandık Oranı: % 82.57
Kullanılan Oy: 1.139.274
Geçerli Oy: 1.119.786
Katılım Oranı: % 91.53

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 54,59611.2629
AK PARTİ: % 39,52442.5627
MHP: % 8,1591.2381
YENİDEN REFAH: % 5,7664.4571
BBP: % 1,1613.005-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,30372.8575
CHP: % 23,61264.4314
İYİ PARTİ: % 9,68108.4261
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 5,4961.489-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,4961.489-
ATA İTTİFAKI: % 2,4527.442-
ZAFER PARTİSİ: % 2,2324.931-
AP: % 0,222.511-
MEMLEKET: % 1,2013.392-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,212.397-
TKP: % 0,111.282-
SOL PARTİ: % 0,08839-
TKH: % 0,03276-
GENÇPARTİ: % 0,202.180-
VATAN PARTİSİ: % 0,131.484-
AB: % 0,091.036-
MİLLET: % 0,08861-
MİLLİ YOL: % 0,05516-
HAK-PAR: % 0,04486-
HKP: % 0,03378-
YP: % 0,02257-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title