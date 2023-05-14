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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.634.734Açılan Sandık : 4.882Açılan Sandık Oranı : % 97.68Kullanılan Oy : 1.420.911Geçerli Oy : 1.385.534Katılım Oranı : % 89.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,57963.96612 AK PARTİ : % 48,01665.1649 MHP : % 14,36199.

Toplam Sandık: 4.998
Toplam Seçmen: 1.634.734
Açılan Sandık: 4.882
Açılan Sandık Oranı: % 97.68
Kullanılan Oy: 1.420.911
Geçerli Oy: 1.385.534
Katılım Oranı: % 89.08

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,57963.96612
AK PARTİ: % 48,01665.1649
MHP: % 14,36199.0342
YENİDEN REFAH: % 5,1571.2911
BBP: % 2,0628.477-
MİLLET İTTİFAKI: % 22,20307.5723
CHP: % 13,37185.1952
İYİ PARTİ: % 8,83122.3771
ATA İTTİFAKI: % 3,2845.441-
ZAFER PARTİSİ: % 2,9340.547-
AP: % 0,354.894-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,8940.008-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,5735.549-
TİP: % 0,324.459-
MEMLEKET: % 0,8712.113-
ANAP: % 0,172.310-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,152.028-
SOL PARTİ: % 0,07984-
TKP: % 0,06812-
TKH: % 0,02232-
HASAN FEHMİ BIYIK: % 0,141.981-
MİLLET: % 0,111.584-
HAK-PAR: % 0,07972-
VATAN PARTİSİ: % 0,06818-
HKP: % 0,06814-
GBP: % 0,06804-
YÜKSEL KIZILKAN: % 0,04596-
HASAN ŞABAN SERT: % 0,02284-
MEVLADEN GÖNÜLLÜ: % 0,01196-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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