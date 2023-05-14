MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.634.734Açılan Sandık : 4.882Açılan Sandık Oranı : % 97.68Kullanılan Oy : 1.420.911Geçerli Oy : 1.385.534Katılım Oranı : % 89.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,57963.96612 AK PARTİ : % 48,01665.1649 MHP : % 14,36199.
|Toplam Sandık
|:
|4.998
|Toplam Seçmen
|:
|1.634.734
|Açılan Sandık
|:
|4.882
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.68
|Kullanılan Oy
|:
|1.420.911
|Geçerli Oy
|:
|1.385.534
|Katılım Oranı
|:
|% 89.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,57
|963.966
|12
|AK PARTİ
|:
|% 48,01
|665.164
|9
|MHP
|:
|% 14,36
|199.034
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,15
|71.291
|1
|BBP
|:
|% 2,06
|28.477
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 22,20
|307.572
|3
|CHP
|:
|% 13,37
|185.195
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,83
|122.377
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,28
|45.441
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,93
|40.547
|-
|AP
|:
|% 0,35
|4.894
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,89
|40.008
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,57
|35.549
|-
|TİP
|:
|% 0,32
|4.459
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,87
|12.113
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|2.310
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|2.028
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|984
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|812
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|232
|-
|HASAN FEHMİ BIYIK
|:
|% 0,14
|1.981
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|1.584
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|972
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|818
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|814
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|804
|-
|YÜKSEL KIZILKAN
|:
|% 0,04
|596
|-
|HASAN ŞABAN SERT
|:
|% 0,02
|284
|-
|MEVLADEN GÖNÜLLÜ
|:
|% 0,01
|196
|-
Kaynak: AA / Güncel
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