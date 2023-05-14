MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 431.639Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 92.41Kullanılan Oy : 358.258Geçerli Oy : 349.538Katılım Oranı : % 91.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,57239.6674 AK PARTİ : % 47,12164.6893 MHP : % 13,1946.
|Toplam Sandık
|:
|1.607
|Toplam Seçmen
|:
|431.639
|Açılan Sandık
|:
|1.485
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.41
|Kullanılan Oy
|:
|358.258
|Geçerli Oy
|:
|349.538
|Katılım Oranı
|:
|% 91.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 68,57
|239.667
|4
|AK PARTİ
|:
|% 47,12
|164.689
|3
|MHP
|:
|% 13,19
|46.099
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 7,10
|24.804
|-
|BBP
|:
|% 1,16
|4.075
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,74
|93.481
|1
|CHP
|:
|% 16,20
|56.613
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,55
|36.868
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,96
|6.872
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,60
|5.592
|-
|AP
|:
|% 0,37
|1.280
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,73
|2.563
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,54
|1.882
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,29
|1.001
|-
|TİP
|:
|% 0,25
|881
|-
|ANAP
|:
|% 0,24
|844
|-
|MİLLET
|:
|% 0,20
|708
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,17
|595
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,15
|532
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|442
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|221
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|119
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|102
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|433
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|335
|-
Kaynak: AA / Güncel
Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500