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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 431.639Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 92.41Kullanılan Oy : 358.258Geçerli Oy : 349.538Katılım Oranı : % 91.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,57239.6674 AK PARTİ : % 47,12164.6893 MHP : % 13,1946.

Toplam Sandık: 1.607
Toplam Seçmen: 431.639
Açılan Sandık: 1.485
Açılan Sandık Oranı: % 92.41
Kullanılan Oy: 358.258
Geçerli Oy: 349.538
Katılım Oranı: % 91.4

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 68,57239.6674
AK PARTİ: % 47,12164.6893
MHP: % 13,1946.0991
YENİDEN REFAH: % 7,1024.804-
BBP: % 1,164.075-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,7493.4811
CHP: % 16,2056.6131
İYİ PARTİ: % 10,5536.868-
ATA İTTİFAKI: % 1,966.872-
ZAFER PARTİSİ: % 1,605.592-
AP: % 0,371.280-
MEMLEKET: % 0,732.563-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,541.882-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,291.001-
TİP: % 0,25881-
ANAP: % 0,24844-
MİLLET: % 0,20708-
GENÇPARTİ: % 0,17595-
VATAN PARTİSİ: % 0,15532-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13442-
TKP: % 0,06221-
TKH: % 0,03119-
SOL PARTİ: % 0,03102-
HAK-PAR: % 0,12433-
HKP: % 0,10335-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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