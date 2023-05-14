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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 532.700Açılan Sandık : 1.856Açılan Sandık Oranı : % 97.63Kullanılan Oy : 421.419Geçerli Oy : 413.635Katılım Oranı : % 81.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,57283.6165 AK PARTİ : % 44,86185.5554 MHP : % 12,9053.

Toplam Sandık: 1.901
Toplam Seçmen: 532.700
Açılan Sandık: 1.856
Açılan Sandık Oranı: % 97.63
Kullanılan Oy: 421.419
Geçerli Oy: 413.635
Katılım Oranı: % 81.43

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 68,57283.6165
AK PARTİ: % 44,86185.5554
MHP: % 12,9053.3731
YENİDEN REFAH: % 9,4138.942-
BBP: % 1,395.746-
MİLLET İTTİFAKI: % 25,40105.0791
CHP: % 21,5489.1061
İYİ PARTİ: % 3,8615.973-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,9712.275-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,9712.275-
ATA İTTİFAKI: % 1,054.365-
ZAFER PARTİSİ: % 1,064.365-
MEMLEKET: % 0,441.837-
ANAP: % 0,24991-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,24990-
SOL PARTİ: % 0,13534-
TKP: % 0,08350-
TKH: % 0,03106-
GBP: % 0,09385-
VATAN PARTİSİ: % 0,08316-
YUSUF KARAKUŞ: % 0,07306-
HAK-PAR: % 0,06235-
MİLLET: % 0,05208-
HKP: % 0,05197-
MEHMET ÖZBEY: % 0,04145-
TAHSİN YAŞAR: % 0,03138-
MİLLİ YOL: % 0,03122-
AHMET MURAT SARICI: % 0,0131-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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