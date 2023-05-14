MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 532.700Açılan Sandık : 1.856Açılan Sandık Oranı : % 97.63Kullanılan Oy : 421.419Geçerli Oy : 413.635Katılım Oranı : % 81.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,57283.6165 AK PARTİ : % 44,86185.5554 MHP : % 12,9053.
|Toplam Sandık
|:
|1.901
|Toplam Seçmen
|:
|532.700
|Açılan Sandık
|:
|1.856
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.63
|Kullanılan Oy
|:
|421.419
|Geçerli Oy
|:
|413.635
|Katılım Oranı
|:
|% 81.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 68,57
|283.616
|5
|AK PARTİ
|:
|% 44,86
|185.555
|4
|MHP
|:
|% 12,90
|53.373
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 9,41
|38.942
|-
|BBP
|:
|% 1,39
|5.746
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 25,40
|105.079
|1
|CHP
|:
|% 21,54
|89.106
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 3,86
|15.973
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,97
|12.275
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,97
|12.275
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,05
|4.365
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,06
|4.365
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,44
|1.837
|-
|ANAP
|:
|% 0,24
|991
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,24
|990
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,13
|534
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|350
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|106
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|385
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|316
|-
|YUSUF KARAKUŞ
|:
|% 0,07
|306
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|235
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|208
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|197
|-
|MEHMET ÖZBEY
|:
|% 0,04
|145
|-
|TAHSİN YAŞAR
|:
|% 0,03
|138
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|122
|-
|AHMET MURAT SARICI
|:
|% 0,01
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
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