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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.110.047Açılan Sandık : 3.383Açılan Sandık Oranı : % 94.55Kullanılan Oy : 955.107Geçerli Oy : 927.996Katılım Oranı : % 91.75Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,48449.8775 AK PARTİ : % 31,19289.4254 MHP : % 14,31132.

Toplam Sandık: 3.578
Toplam Seçmen: 1.110.047
Açılan Sandık: 3.383
Açılan Sandık Oranı: % 94.55
Kullanılan Oy: 955.107
Geçerli Oy: 927.996
Katılım Oranı: % 91.75

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 48,48449.8775
AK PARTİ: % 31,19289.4254
MHP: % 14,31132.7931
YENİDEN REFAH: % 1,5614.502-
BBP: % 1,4213.157-
MİLLET İTTİFAKI: % 40,67377.3915
CHP: % 29,44273.1934
İYİ PARTİ: % 11,23104.1981
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 5,6252.185-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,6252.185-
ATA İTTİFAKI: % 2,5023.180-
ZAFER PARTİSİ: % 2,1319.778-
AP: % 0,363.402-
MEMLEKET: % 0,978.978-
GENÇPARTİ: % 0,302.793-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,292.680-
TKP: % 0,151.365-
SOL PARTİ: % 0,10954-
TKH: % 0,04361-
VATAN PARTİSİ: % 0,171.554-
MİLLET: % 0,121.141-
HAK-PAR: % 0,111.018-
HKP: % 0,08744-
MİLLİ YOL: % 0,07630-
NİHAT DURAK: % 0,05506-
YP: % 0,04344-
MEHMET EMİN ÖNAL: % 0,03286-
HAKAN KIRKULAK: % 0,0169-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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