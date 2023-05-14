MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.110.047Açılan Sandık : 3.383Açılan Sandık Oranı : % 94.55Kullanılan Oy : 955.107Geçerli Oy : 927.996Katılım Oranı : % 91.75Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,48449.8775 AK PARTİ : % 31,19289.4254 MHP : % 14,31132.
|Toplam Sandık
|:
|3.578
|Toplam Seçmen
|:
|1.110.047
|Açılan Sandık
|:
|3.383
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.55
|Kullanılan Oy
|:
|955.107
|Geçerli Oy
|:
|927.996
|Katılım Oranı
|:
|% 91.75
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 48,48
|449.877
|5
|AK PARTİ
|:
|% 31,19
|289.425
|4
|MHP
|:
|% 14,31
|132.793
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,56
|14.502
|-
|BBP
|:
|% 1,42
|13.157
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 40,67
|377.391
|5
|CHP
|:
|% 29,44
|273.193
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,23
|104.198
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 5,62
|52.185
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,62
|52.185
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,50
|23.180
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,13
|19.778
|-
|AP
|:
|% 0,36
|3.402
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,97
|8.978
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,30
|2.793
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,29
|2.680
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|1.365
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|954
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|361
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,17
|1.554
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|1.141
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|1.018
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|744
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,07
|630
|-
|NİHAT DURAK
|:
|% 0,05
|506
|-
|YP
|:
|% 0,04
|344
|-
|MEHMET EMİN ÖNAL
|:
|% 0,03
|286
|-
|HAKAN KIRKULAK
|:
|% 0,01
|69
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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