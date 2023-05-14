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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 543.233Açılan Sandık : 1.671Açılan Sandık Oranı : % 90.52Kullanılan Oy : 401.521Geçerli Oy : 390.737Katılım Oranı : % 81.66Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 55,38216.3944 YEŞİL SOL PARTİ : % 55,38216.

Toplam Sandık: 1.846
Toplam Seçmen: 543.233
Açılan Sandık: 1.671
Açılan Sandık Oranı: % 90.52
Kullanılan Oy: 401.521
Geçerli Oy: 390.737
Katılım Oranı: % 81.66

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 55,38216.3944
YEŞİL SOL PARTİ: % 55,38216.3944
CUMHUR İTTİFAKI: % 29,37114.7602
AK PARTİ: % 24,8597.1062
MHP: % 3,1812.433-
YENİDEN REFAH: % 1,154.510-
BBP: % 0,18711-
MİLLET İTTİFAKI: % 7,8330.595-
CHP: % 6,7426.331-
İYİ PARTİ: % 1,094.264-
MEHMET VEJDİ KAHRAMAN: % 4,8418.898-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,572.210-
SOL PARTİ: % 0,491.909-
TKP: % 0,06229-
TKH: % 0,0272-
ATA İTTİFAKI: % 0,451.779-
ZAFER PARTİSİ: % 0,461.779-
MEMLEKET: % 0,25974-
AB: % 0,15567-
HAK-PAR: % 0,12486-
ABDULLAH KURTAY: % 0,11432-
GBP: % 0,09363-
ANAP: % 0,09346-
GENÇPARTİ: % 0,06216-
VATAN PARTİSİ: % 0,05212-
MİLLET: % 0,04154-
HKP: % 0,04152-
MİLLİ YOL: % 0,0290-
YP: % 0,0264-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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