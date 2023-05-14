MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 543.233Açılan Sandık : 1.671Açılan Sandık Oranı : % 90.52Kullanılan Oy : 401.521Geçerli Oy : 390.737Katılım Oranı : % 81.66Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 55,38216.3944 YEŞİL SOL PARTİ : % 55,38216.
|Toplam Sandık
|:
|1.846
|Toplam Seçmen
|:
|543.233
|Açılan Sandık
|:
|1.671
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.52
|Kullanılan Oy
|:
|401.521
|Geçerli Oy
|:
|390.737
|Katılım Oranı
|:
|% 81.66
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 55,38
|216.394
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 55,38
|216.394
|4
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 29,37
|114.760
|2
|AK PARTİ
|:
|% 24,85
|97.106
|2
|MHP
|:
|% 3,18
|12.433
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,15
|4.510
|-
|BBP
|:
|% 0,18
|711
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,83
|30.595
|-
|CHP
|:
|% 6,74
|26.331
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,09
|4.264
|-
|MEHMET VEJDİ KAHRAMAN
|:
|% 4,84
|18.898
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,57
|2.210
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,49
|1.909
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|229
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|72
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,45
|1.779
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,46
|1.779
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,25
|974
|-
|AB
|:
|% 0,15
|567
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|486
|-
|ABDULLAH KURTAY
|:
|% 0,11
|432
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|363
|-
|ANAP
|:
|% 0,09
|346
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,06
|216
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|212
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|154
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|152
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|90
|-
|YP
|:
|% 0,02
|64
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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