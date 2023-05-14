MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.383.617Açılan Sandık : 3.430Açılan Sandık Oranı : % 82.97Kullanılan Oy : 1.012.809Geçerli Oy : 991.347Katılım Oranı : % 89.36Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 43,93435.4947 CHP : % 31,29310.1485 İYİ PARTİ : % 12,64125.
|Toplam Sandık
|:
|4.134
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.617
|Açılan Sandık
|:
|3.430
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82.97
|Kullanılan Oy
|:
|1.012.809
|Geçerli Oy
|:
|991.347
|Katılım Oranı
|:
|% 89.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 43,93
|435.494
|7
|CHP
|:
|% 31,29
|310.148
|5
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,64
|125.346
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 38,50
|381.727
|5
|AK PARTİ
|:
|% 24,47
|242.611
|3
|MHP
|:
|% 12,62
|125.141
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,92
|9.071
|-
|BBP
|:
|% 0,49
|4.904
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 13,49
|133.746
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 11,60
|115.010
|1
|TİP
|:
|% 1,89
|18.736
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,04
|20.197
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,82
|17.993
|-
|AP
|:
|% 0,22
|2.204
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,72
|7.101
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,26
|2.584
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|1.405
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|956
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|223
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|2.119
|-
|GBP
|:
|% 0,11
|1.106
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|1.000
|-
|AB
|:
|% 0,10
|1.000
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|728
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|655
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|393
|-
|YP
|:
|% 0,02
|170
|-
|SEVDA BUZCU
|:
|% 0,01
|51
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500