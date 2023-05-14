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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.383.617Açılan Sandık : 3.430Açılan Sandık Oranı : % 82.97Kullanılan Oy : 1.012.809Geçerli Oy : 991.347Katılım Oranı : % 89.36Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 43,93435.4947 CHP : % 31,29310.1485 İYİ PARTİ : % 12,64125.

Toplam Sandık: 4.134
Toplam Seçmen: 1.383.617
Açılan Sandık: 3.430
Açılan Sandık Oranı: % 82.97
Kullanılan Oy: 1.012.809
Geçerli Oy: 991.347
Katılım Oranı: % 89.36

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 43,93435.4947
CHP: % 31,29310.1485
İYİ PARTİ: % 12,64125.3462
CUMHUR İTTİFAKI: % 38,50381.7275
AK PARTİ: % 24,47242.6113
MHP: % 12,62125.1412
YENİDEN REFAH: % 0,929.071-
BBP: % 0,494.904-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 13,49133.7461
YEŞİL SOL PARTİ: % 11,60115.0101
TİP: % 1,8918.736-
ATA İTTİFAKI: % 2,0420.197-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8217.993-
AP: % 0,222.204-
MEMLEKET: % 0,727.101-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,262.584-
SOL PARTİ: % 0,141.405-
TKP: % 0,10956-
TKH: % 0,02223-
GENÇPARTİ: % 0,212.119-
GBP: % 0,111.106-
MİLLET: % 0,101.000-
AB: % 0,101.000-
VATAN PARTİSİ: % 0,07728-
HAK-PAR: % 0,07655-
HKP: % 0,04393-
YP: % 0,02170-
SEVDA BUZCU: % 0,0151-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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